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Война Порошенко против Авакова: чужими руками на уничтожение Украины
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Война Порошенко против Авакова: чужими руками на уничтожение Украины 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Стычка произошла возле Голосеевского районного суда Киева. В здании в это время выбирали меру пресечения одному из координаторов С14 Сергею Мазуру — по делу о разгроме и сожжении цыганского лагеря на Лысой горе в украинской столице.
Игорь Бурдыга работает на телеканале «Громадське» («Общественное») и несколько месяцев освещал тему цыганских погромов. В суде журналист был по заданию редакции. Уже после суда его окружили радикалы из С14. Разгорелся конфликт, Карась ударил Бурдыгу по лицу. Практически сразу вмешалась полиция и драку пресекла.
А дальше случилось странное: на телеканале, где работает журналист, его решили временно отстранить от работы — пока разберутся в инциденте. Также сообщается, что перед стычкой у Бурдыги был конфликт с представителями С14 в соцсетях — журналист в одном из постов использовал нецензурщину, за что получил от телеканала выговор.
«В Киеве лидер неонацистской организации С14 ударил украинского журналиста. Если бы подобное произошло в России, весь мир уже захлебывался от требований примерно наказать посягнувшего на свободу слова. А в Киеве? В Киеве от работы отстранили журналиста», — прокомментировал инцидент политолог Владимир Корнилов.
Раньше С14 обращалась с иском в суд против «Общественного ТВ» из-за того, что радикалов назвали «неонацистами».
Ситуация с Бурдыгой удивительна сама по себе. Телеканал не защитил своего журналиста, а отстранил от работы, фактически встав на сторону радикалов. Наверняка потому, что С14 связывают со Службой безопасности Украины — праворадикалы часто «кошмарят» оппонентов нынешней действующей власти.
Порошенко и Аваков: кто чем управляет
Но у истории с судом над представителем С14 есть более глубокие корни. Политэксперты говорят, что за давлением полиции на ранее безнаказанных радикалов просматривается обострившийся конфликт на верхушке властного Олимпа — между президентом Петром Порошенко и главой внутренних дел Арсеном Аваковым.
Полиция — это «аваковские», а С14 (и СБУ) — «порошенковские».
Суть конфликта проста и понятна — борьба за власть. Порошенко не привык ни с кем делиться полномочиями, что наглядно демонстрирует весь срок президентства. С этим не согласен Аваков, ставший альтернативным центром силы в украинской политике. Он один из лидеров второй по величине фракции в Верховной Раде — «Народного фронта», контролирует Нацполицию и Нацгвардию, пограничные войска, неформально руководит националистическим «Национальным корпусом» и другими «молодыми и горячими», кто держит в страхе украинские улицы.
Кроме этого у «фронтовиков» — посты спикера Верховной Рады и главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). При этом регулярно появляются слухи, что бывший раньше человеком президента Владимир Гройсман активно дрейфует к «Народному фронту». Важно, что при всех конфликтах Блок Петра Порошенко и «НФ» по-прежнему составляют большинство в парламенте — коалиция почти мертва, но периодически еще может собраться и за счет примкнувших проголосовать за нужные власти законы.
Торги и игра мускулами
Аваков видит рушащиеся рейтинги Порошенко и не хочет тонуть вместе с ним, время от времени поигрывая мускулами перед президентом. Так, министр внутренних дел регулярно публикует у себя в соцсетях планы «Что нам делать с Донбассом» и даже прозрачно намекает Порошенко, что если тот пойдет на реализацию «предательских» Минских соглашений — «народ его сметет». Нетрудно догадаться, кто выступит в роли народа.
Арсен Аваков посетил учения ГСЧС в День спасателя Украины
Ярко проявились противоречия «фронтовиков» и БПП во время недавних провалившихся голосований в Раде по антикоррупционному суду. Порошенко нужно было срочно принять законы — обещал Западу, а «фронтовики» устроили демарш, поставив под вопрос будущее Рады — президент якобы грозил роспуском. Но не распустил.
Бесит Порошенко и регулярно всплывающая информация о попытках «фронтовиков» договориться с давним врагом Порошенко — Юлией Тимошенко.
При этом самому Порошенко, Аваков и Ко тоже не нужны, потому что рейтинг НФ почти нулевой, а, идя на второй срок, весь негатив с себя и своего БПП Порошенко по слухам в политтехнологических кругах, собирается сбросить на НФ — мол, Яценюк, Аваков и Турчинов — вот главные враги народа внутри страны, с которыми связаны неудачи в реформировании страны.
Вот и возник конфликт между бывшими союзниками — Порошенко и его окружением и Аваковым и стоящими за ним и с ним рядом Турчиновым и Яценюком с другой стороны.
Именно из-за этого, говорят политэксперты, президент развязал новый виток битвы антикоррупционеров. Порошенко через генпрокурора Юрия Луценко вновь возбудил уголовное дело о рюкзаках сына Авакова в Соломенском районном суде Киева. «Ответка» прилетела быстро: министр внутренних дел через подконтрольного ему «антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого дело закрыл. И тогда глава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник, вступивший в союз с пропорошенковским генпрокурором Луценко, направил свои возражения по этому делу.
Кроме этого, в НАБУ очень вовремя заявили об окончании следствия по скандальному проекту еще одного „фронтовика“ Арсения Яценюка — „Стене“, обустройству украино-российской границы. НАБУ подозревает восемь человек в завладении почти 17 млн грн. средств госбюджета. Под ударом оказывается администрация Госпогранслужбы, входящая в структуру МВД Авакова. Коломойский и Аваков: общий враг?
Кроме возможных договоренностей с Тимошенко, у Авакова — хорошие отношения с олигархом и еще одним врагом Порошенко Игорем Коломойским. Примечательный факт опубликовал на своей странице в Facebook директор „Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.
“21 мая принимается решение о проведении аудита коммерческой деятельности „Укрнафты“ за три года, чтобы прошерстить на предмет эффективности реализации нефти, природного газа и сжиженного газа. А уже 1 июня суд дает первое разрешение Нацполиции изъять все документы по этой самой коммерческой деятельности. (Кому ж еще заниматься экономикой, кроме как полиции?). Притом в материалах дела, доступных через судебные реестры, есть целые абзацы из наших с Виталий Крижевский статей по поводу вывода средств через „Днепразот“. Вычистили все, включая копии. А на основании этого аудита должно быть принято решение по увольнению главы „Укрнафты“ Марка Роллинса, да и вообще. Автоматически эти документы теперь будут недоступны и другим силовикам, которые не так расторопны, как полицейские. Теперь понятно, почему на „1+1“ (канал принадлежит Коломойскому — Ред.) так много позитивных сюжетов об МВД и его главе?» — задается риторическим вопросом Куюн.
Пока не война, но…
Впрочем, говорить об окончательном разрыве Порошенко с Аваковым еще рано. Идет нормальная политическая борьба, обостряющаяся с оглядкой на президентские и парламентские выборы 2019 года.
«Корень проблем в том, что пока что Блок Петра Порошенко и «Народный фронт» не договорились между собой в отношении контуров будущей общей партии власти, общего списка на парламентские выборы 2019 года. И в отношении единого кандидата на президентские выборы 2019 года», — пояснил в комментарии изданию Украина.Ру политолог Руслан Бортник.
В то же время эксперт уверен, что пока ни «Народный фронт», ни Блок Петра Порошенко не заинтересованы в распаде коалиции, который может привести к досрочным парламентским выборам, поскольку для обеих партий эти выборы станут полным или частичным поражением. «А поражение на парламентских выборах практически не оставит шансов Петру Алексеевичу Порошенко на переизбрание в 2019 году», — заявил Бортник.
Так что совместное плавание в общей лодке Авакова и Порошенко с их окружением продолжится. Но разбиться эта лодка может в любой момент.
А самое страшное для Украины, что дерутся «паны» не напрямую, а чужими руками. И если в стране действительно начнется война силовиков и ручных армий, пострадают все. И прежде всего — простые граждане, далекие от всех этих хитроумных политических схем.
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