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Верка Сердючка собралась в президенты Украины
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Андрей Данилко прокомментировал возможность участия в президентских выборах на Украине 

RT на русском 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинский продюсер, певец и шоумен Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, прокомментировал в интервью kp.ua возможность принять участие в президентских выборах на Украине.
«Я ничего в этом страшного не вижу, если я буду третьим. Бог любит троицу. Было бы хорошо», — сказал Данилко.
Таким образом он ответил на вопрос о возможности его участия в выборах вместе с лидером группы «Океан Эльзы» Святославом Вакарчуком и актёром и основателем студии «Квартал-95» Владимиром Зеленским.
Ранее Вакарчук призвал граждан Украины выступить против существующей политической системы в стране.
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