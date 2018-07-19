Верка Сердючка собралась в президенты Украины

Андрей Данилко прокомментировал возможность участия в президентских выборах на Украине

Ранее Вакарчук призвал граждан Украины выступить против существующей политической системы в стране.

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