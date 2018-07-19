Верка Сердючка собралась в президенты Украины

Украинский продюсер, певец и шоумен Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, прокомментировал в интервью kp.ua возможность принять участие в президентских выборах на Украине.
«Я ничего в этом страшного не вижу, если я буду третьим. Бог любит троицу. Было бы хорошо», — сказал Данилко.
Таким образом он ответил на вопрос о возможности его участия в выборах вместе с лидером группы «Океан Эльзы» Святославом Вакарчуком и актёром и основателем студии «Квартал-95» Владимиром Зеленским.
Ранее Вакарчук призвал граждан Украины выступить против существующей политической системы в стране.