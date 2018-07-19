Грозит ли Украине нехватка питьевой воды

Словакии и В ближайшее время на Украине может быть приостановлена подача питьевой воды в дома и учреждения из-за нехватки жидкого хлора, который используется на очистных сооружениях. Источники RT в Киевводоканале уже называют происходящее «настоящей катастрофой». Единственный в стране производитель химиката — «ДнепрАзот» олигарха Игоря Коломойского — прекратил работу из-за высоких цен на газ для предприятия. Наладить импорт взрывоопасного вещества из Румынии Польши проблематично, а существующие запасы хлора на складах страны рассчитаны в среднем на 20 дней. Опрошенные RT эксперты и окружение президента Порошенко считают, что таким образом Игорь Коломойский предпринимает попытку шантажировать руководство Украины.

С августа многие украинские города могут перейти на почасовую подачу питьевой воды.

«Хлора на водоканалах осталось примерно на 20 дней работы, а некоторые города могут столкнуться с этой проблемой уже на следующей неделе», — рассказал RT источник в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ.

По данным источника, первым с проблемами может столкнуться Харьков , который ощутит дефицит хлора уже в субботу, 21 июля. В Житомире и Запорожской области запасов хватит до 27—28 июля, в Черкассах — до 31 июля, а в Киеве — до середины августа.

Между тем в Николаеве уже перешли на режим экономии — с 16 июля давление воды было снижено.

«Настоящая катастрофа»

«После того, как на складах закончится жидкий хлор, водоканалы не смогут поставлять питьевую воду в краны. Хлор используется в технологии очистки воды, а отсутствие вещества приведёт к распространению бактерий и, как следствие, к возникновению эпидемии. То, что у нас сейчас происходит, — это настоящая катастрофа», — рассказал RT источник в Киевводоканале.

По информации источника, централизованным водоснабжением пользуется 75% населения страны, и в лучшем случае люди начнут получать холодную воду по часам.

Причина возможного кризиса — остановка 15 июня единственного на Украине предприятия по производству жидкого хлора, компании «ДнепрАзот» олигарха Игоря Коломойского. Руководство предприятия недовольно ростом цен на газ и в начале июля обратилось в Антимонопольный комитет с просьбой разрешить ему существенно повысить цены на продукцию.

«Производство продукции является убыточным, поэтому мы просим установить среднерыночную стоимость. Она практически в три раза выше по сравнению с той, которая действует сейчас, и составляет около 55 тыс. грн ($2,1 тыс.) за тонну», — сообщили RT в компании. Пока АМКУ (Антимонопольный комитет Украины) изучает документы, «ДнепрАзот» в своём сообщении заявляет о готовности возобновить производство и отгрузки в любое время.

Однако проблема заключается в том, что при повышении тарифов на воду людям просто нечем будет платить. «Сейчас стоимость поставки и отвода холодной воды составляет 15,5 грн за один куб. м. И это очень много. Если тарифы повысят ещё в два—три раза, я не представляю, как платить», — рассказывает RT киевлянка Елена Сазонова . Женщина не исключает, что в случае прекращения водоснабжения ей, как и другим украинцам, придётся набирать воду в Днепре. Но как её очищать самостоятельно — непонятно.

Закупать жидкий хлор в Румынии, Словакии или Польше довольно проблематично. «Это взрывоопасный продукт, на поставку которого нужно длительное время оформлять документы, а транспортировать его по украинским железным дорогам опасно из-за их низкого качества», — говорит источник RT в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ. При этом ежемесячная потребность только водоканалов (не говоря уже о нуждах пищевого производства) украинских городов, по его словам, оценивается в 1,2—1,5 тыс. тонн хлора.

«Проблема будет использована во время президентской гонки»

По мнению экспертов, остановка «ДнепрАзота» имеет политический подтекст.

«Это шантаж украинского государства со стороны Игоря Коломойского, — сказал в беседе с RT директор Центра политического анализа Павел Данилин . — Он наносит удар по инфраструктурным проектам и, скорее всего, проблема поставки воды будет использована во время президентской кампании и, вероятно, сторонниками Юлии Тимошенко ».

Напомним, в апреле 2018 года Коломойский заявил, что Тимошенко является «фаворитом президентской гонки» и он поддержит «любого достойного кандидата, кроме Петра Порошенко ». А в середине июля Тимошенко и Коломойский встретились в одной из гостиниц Варшавы . Источник RT в партии «Батькивщина» детали беседы не раскрыл, но сообщил, что это была уже вторая их встреча с начала года, а также подтвердил, что Игорь Коломойский поддерживает Юлию Тимошенко в президентской гонке.

Источник RT в Блоке Петра Порошенко также называет происходящее шантажом. «Обычные люди оказались заложниками ситуации, поскольку могут оказаться без воды. Для правительства это очень плохая ситуация. С одной стороны, народ может реально остаться без водоснабжения, а с другой — будет недоволен ростом тарифов», — говорит он.

Но власти сами допустили возможность развития подобной ситуации, считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов : «Возникает вопрос: как стратегическое предприятие оказалось в частных руках и почему его контролирует один из главных противников президента?»

По словам эксперта, действия Коломойского, скорее всего, стали ответом на выполнение правительством требования МВФ о повышении цены на газ для предприятий и населения.

«Для Коломойского же это возможность очередной раз унизить команду действующего президента и показать её неумение просчитывать риски наперёд», — считает Денисов.

В свою очередь, Павел Данилин уверен, что Игорь Коломойский не допустит катастрофы. «В противном случае его предприятие будет национализировано», — считает он.

Источник RT в Блоке Петра Порошенко тем временем практически не сомневается, что ситуация, скорее всего, будет доведена до критического состояния. И поставки хлора могут возобновить лишь тогда, когда в кранах крупных городов действительно начнёт исчезать вода, а это однозначно негативно отразится на рейтингах Порошенко.