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Грозит ли Украине нехватка питьевой воды
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Грозит ли Украине нехватка питьевой воды 

RT на русском 9 часов назад
В ближайшее время на Украине может быть приостановлена подача питьевой воды в дома и учреждения из-за нехватки жидкого хлора, который используется на очистных сооружениях. Источники RT в Киевводоканале уже называют происходящее «настоящей катастрофой». Единственный в стране производитель химиката — «ДнепрАзот» олигарха Игоря Коломойского — прекратил работу из-за высоких цен на газ для предприятия. Наладить импорт взрывоопасного вещества из Румынии, Словакии и Польши проблематично, а существующие запасы хлора на складах страны рассчитаны в среднем на 20 дней. Опрошенные RT эксперты и окружение президента Порошенко считают, что таким образом Игорь Коломойский предпринимает попытку шантажировать руководство Украины.
С августа многие украинские города могут перейти на почасовую подачу питьевой воды.
«Хлора на водоканалах осталось примерно на 20 дней работы, а некоторые города могут столкнуться с этой проблемой уже на следующей неделе», — рассказал RT источник в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ.
По данным источника, первым с проблемами может столкнуться Харьков, который ощутит дефицит хлора уже в субботу, 21 июля. В Житомире и Запорожской области запасов хватит до 27—28 июля, в Черкассах — до 31 июля, а в Киеве — до середины августа.
Между тем в Николаеве уже перешли на режим экономии — с 16 июля давление воды было снижено.
«Настоящая катастрофа»
«После того, как на складах закончится жидкий хлор, водоканалы не смогут поставлять питьевую воду в краны. Хлор используется в технологии очистки воды, а отсутствие вещества приведёт к распространению бактерий и, как следствие, к возникновению эпидемии. То, что у нас сейчас происходит, — это настоящая катастрофа», — рассказал RT источник в Киевводоканале.
По информации источника, централизованным водоснабжением пользуется 75% населения страны, и в лучшем случае люди начнут получать холодную воду по часам.
Причина возможного кризиса — остановка 15 июня единственного на Украине предприятия по производству жидкого хлора, компании «ДнепрАзот» олигарха Игоря Коломойского. Руководство предприятия недовольно ростом цен на газ и в начале июля обратилось в Антимонопольный комитет с просьбой разрешить ему существенно повысить цены на продукцию.
«Производство продукции является убыточным, поэтому мы просим установить среднерыночную стоимость. Она практически в три раза выше по сравнению с той, которая действует сейчас, и составляет около 55 тыс. грн ($2,1 тыс.) за тонну», — сообщили RT в компании. Пока АМКУ (Антимонопольный комитет Украины) изучает документы, «ДнепрАзот» в своём сообщении заявляет о готовности возобновить производство и отгрузки в любое время.
Однако проблема заключается в том, что при повышении тарифов на воду людям просто нечем будет платить. «Сейчас стоимость поставки и отвода холодной воды составляет 15,5 грн за один куб. м. И это очень много. Если тарифы повысят ещё в два—три раза, я не представляю, как платить», — рассказывает RT киевлянка Елена Сазонова. Женщина не исключает, что в случае прекращения водоснабжения ей, как и другим украинцам, придётся набирать воду в Днепре. Но как её очищать самостоятельно — непонятно.
Закупать жидкий хлор в Румынии, Словакии или Польше довольно проблематично. «Это взрывоопасный продукт, на поставку которого нужно длительное время оформлять документы, а транспортировать его по украинским железным дорогам опасно из-за их низкого качества», — говорит источник RT в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ. При этом ежемесячная потребность только водоканалов (не говоря уже о нуждах пищевого производства) украинских городов, по его словам, оценивается в 1,2—1,5 тыс. тонн хлора.
«Проблема будет использована во время президентской гонки»
По мнению экспертов, остановка «ДнепрАзота» имеет политический подтекст.
«Это шантаж украинского государства со стороны Игоря Коломойского, — сказал в беседе с RT директор Центра политического анализа Павел Данилин. — Он наносит удар по инфраструктурным проектам и, скорее всего, проблема поставки воды будет использована во время президентской кампании и, вероятно, сторонниками Юлии Тимошенко».
Напомним, в апреле 2018 года Коломойский заявил, что Тимошенко является «фаворитом президентской гонки» и он поддержит «любого достойного кандидата, кроме Петра Порошенко». А в середине июля Тимошенко и Коломойский встретились в одной из гостиниц Варшавы. Источник RT в партии «Батькивщина» детали беседы не раскрыл, но сообщил, что это была уже вторая их встреча с начала года, а также подтвердил, что Игорь Коломойский поддерживает Юлию Тимошенко в президентской гонке.
Источник RT в Блоке Петра Порошенко также называет происходящее шантажом. «Обычные люди оказались заложниками ситуации, поскольку могут оказаться без воды. Для правительства это очень плохая ситуация. С одной стороны, народ может реально остаться без водоснабжения, а с другой — будет недоволен ростом тарифов», — говорит он.
Но власти сами допустили возможность развития подобной ситуации, считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов: «Возникает вопрос: как стратегическое предприятие оказалось в частных руках и почему его контролирует один из главных противников президента?»
По словам эксперта, действия Коломойского, скорее всего, стали ответом на выполнение правительством требования МВФ о повышении цены на газ для предприятий и населения.
«Для Коломойского же это возможность очередной раз унизить команду действующего президента и показать её неумение просчитывать риски наперёд», — считает Денисов.
В свою очередь, Павел Данилин уверен, что Игорь Коломойский не допустит катастрофы. «В противном случае его предприятие будет национализировано», — считает он.
Источник RT в Блоке Петра Порошенко тем временем практически не сомневается, что ситуация, скорее всего, будет доведена до критического состояния. И поставки хлора могут возобновить лишь тогда, когда в кранах крупных городов действительно начнёт исчезать вода, а это однозначно негативно отразится на рейтингах Порошенко.
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