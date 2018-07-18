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Экипажу судна Nord разрешили выехать в Крым
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Экипажу судна Nord разрешили выехать в Крым 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Члены экипажа судна Nord могут беспрепятственно выехать с территории Украины, их не удерживают. С таким заявлением выступила пресс-секретарь украинской прокуратуры Татьяна Тихончик.
Как уточняет РИА Новости, в своем Facebook Татьяна Тихончик написала следующее: «Поночовный (прокурор Украины) подчеркнул, что граждане Украины — члены экипажа судна Nord никем не удерживаются на материковой части Украины, они могут беспрепятственно вернуться домой».
Судно Nord (порт приписки — Керчь) было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта 2018 года. Команду судна обвинили в незаконном пересечении украинской границы и не выпускали с украинской территории.
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