Украинский «ДнепрАзот» поднял стоимость хлора почти в пять раз

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости . Украинское предприятие «ДнепрАзот» предложило прямые поставки жидкого хлора, цена которого почти в пять раз больше прошлогодней стоимости, сообщил в пятницу Виктор Страшко — директор коммунального предприятия «Аульский водовод», обеспечивающего Днепропетровскую область питьевой водой.

Ранее в пятницу «ДнепрАзот» сообщил, что возобновляет работу цехов по производству хлора, необходимого для очистки воды.

По словам Страшко, в пятницу от «Днепроазота» — единственного производителя жидкого хлора в стране — поступило предложение осуществлять прямые поставки жидкого хлора непосредственно предприятиям-водоканалам, которые обеспечивают потребителей питьевой водой.

"Очень уместное предложение, принимая во внимание тот факт, что остатков жидкого хлора на водоканалах почти нет. Но стоимость хлора выросла до 47,208 тысячи гривен (около 1,6 тысячи долларов) за одну тонну с НДС, на условиях полной (стопроцентной) оплаты. Это почти в пять раз дороже, чем «Азот» продавал в прошлом году", — написал Страшко на странице в Facebоok.

Он отметил, что существенное увеличение цены на хлор повлияет на рост тарифов на воду, что приведет к еще большему социальному обострению.

"Водоканалы не имеют источников финансирования возросших расходов на закупку жидкого хлора по завышенным ценам, это не предусмотрено действующим тарифом", — сообщил Страшко.

В начале июля «ДнепрАзот» сообщил, что из-за подорожания энергоресурсов работа предприятия стала убыточной и была полностью остановлена, в том числе и работа хлорной группы цехов, объем производства которой составляет 10% от общего объема. Позднее предприятие заявило, что готово возобновить производство хлора и передало в Антимонопольный комитет Украины предложения о повышении цен на продукцию.