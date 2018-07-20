Ещё
Украинский «ДнепрАзот» поднял стоимость хлора почти в пять раз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинский «ДнепрАзот» поднял стоимость хлора почти в пять раз 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: ТВ Центр
КИЕВ, 20 июл — РИА Новости. Украинское предприятие «ДнепрАзот» предложило прямые поставки жидкого хлора, цена которого почти в пять раз больше прошлогодней стоимости, сообщил в пятницу Виктор Страшко — директор коммунального предприятия «Аульский водовод», обеспечивающего Днепропетровскую область питьевой водой.
Ранее в пятницу «ДнепрАзот» сообщил, что возобновляет работу цехов по производству хлора, необходимого для очистки воды.
По словам Страшко, в пятницу от «Днепроазота» — единственного производителя жидкого хлора в стране — поступило предложение осуществлять прямые поставки жидкого хлора непосредственно предприятиям-водоканалам, которые обеспечивают потребителей питьевой водой.
"Очень уместное предложение, принимая во внимание тот факт, что остатков жидкого хлора на водоканалах почти нет. Но стоимость хлора выросла до 47,208 тысячи гривен (около 1,6 тысячи долларов) за одну тонну с НДС, на условиях полной (стопроцентной) оплаты. Это почти в пять раз дороже, чем «Азот» продавал в прошлом году", — написал Страшко на странице в Facebоok.
Он отметил, что существенное увеличение цены на хлор повлияет на рост тарифов на воду, что приведет к еще большему социальному обострению.
"Водоканалы не имеют источников финансирования возросших расходов на закупку жидкого хлора по завышенным ценам, это не предусмотрено действующим тарифом", — сообщил Страшко.
В начале июля «ДнепрАзот» сообщил, что из-за подорожания энергоресурсов работа предприятия стала убыточной и была полностью остановлена, в том числе и работа хлорной группы цехов, объем производства которой составляет 10% от общего объема. Позднее предприятие заявило, что готово возобновить производство хлора и передало в Антимонопольный комитет Украины предложения о повышении цен на продукцию.
"Киевводоканал" сообщал, что в связи с прекращением работы завода «ДнепрАзот» подача воды в централизованную водопроводную сеть в ряде регионов и городов Украины может быть ограничена, а в некоторых городах полностью прекращена.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Москва должна нам $12 млрд»385
Фото кабинета Медведева удивило россиян179
Девочка спланировала с седьмого этажа на москитной сетке32
Пьяные бойцы ВСУ наехали на свои мины в ДНР23
«Газпрому» перекрывают трубу799
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение