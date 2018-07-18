Украинские борцы с коррупцией начали междоусобную войну

Пока «лидеры общественных мнений» обсуждали тонкости борьбы с коррупцией на Украине , к Шабунину подбежали несколько парней в камуфляже и масках, обильно полили его зеленкой и бросили в лицо торт фирмы «Рошен» — намек, понятный любому украинцу. Часть дезинфицирующего средства и кондитерского изделия попала и на Киву. Видео, где два «зеленых человечка» продолжают политическую дискуссию по-украински — на записи ясно слышны выкрики «проститутка Порошенко» и «аваковский холуй» — приобрело вирусную популярность в украинских социальных сетях.

Украинские борцы с коррупцией начали междоусобную войну

Буквально через полчаса конфликт вышел на новый виток: группа боевиков ворвалась в здание НАБУ и устроила погром — перевернули мебель и оргтехнику, забросали приемную мусором и тортами «Рошен». Полиция бездействовала до момента, пока разгоряченные погромщики не начали прорываться к кабинетам руководства бюро. Только тогда правоохранители вежливо выпроводили протестующих из помещения. В пресс-релизе по итогам погрома НАБУ возложило ответственность за нападение на Арсена Авакова и близких к нему депутатов парламента.