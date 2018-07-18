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Украинские борцы с коррупцией начали междоусобную войну
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Украинские борцы с коррупцией начали междоусобную войну 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: Российская Газета
В острую фазу давно известный конфликт между Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) перешел в начале недели, когда САП тихо закрыла громкое расследование уголовного дела против сына главы МВД Александра Авакова — его подозревали в поставках рюкзаков для украинской армии по многократно завышенным ценам. Во вторник протестовать против этой несправедливости к офису САП пришли несколько десятков «активистов» во главе с Виталием Шабуниным — скандально известным политиком, главой «Центра противодействия коррупции» — общественной организации, существующей на гранты западных посольств. Тут же к САП вместе с группой поддержки прибыл Илья Кива — боевик карательного батальона, глава Социалистической партии, человек, близкий к Арсену Авакову.
Пока «лидеры общественных мнений» обсуждали тонкости борьбы с коррупцией на Украине, к Шабунину подбежали несколько парней в камуфляже и масках, обильно полили его зеленкой и бросили в лицо торт фирмы «Рошен» — намек, понятный любому украинцу. Часть дезинфицирующего средства и кондитерского изделия попала и на Киву. Видео, где два «зеленых человечка» продолжают политическую дискуссию по-украински — на записи ясно слышны выкрики «проститутка Порошенко» и «аваковский холуй» — приобрело вирусную популярность в украинских социальных сетях.
Украинские борцы с коррупцией начали междоусобную войну
Буквально через полчаса конфликт вышел на новый виток: группа боевиков ворвалась в здание НАБУ и устроила погром — перевернули мебель и оргтехнику, забросали приемную мусором и тортами «Рошен». Полиция бездействовала до момента, пока разгоряченные погромщики не начали прорываться к кабинетам руководства бюро. Только тогда правоохранители вежливо выпроводили протестующих из помещения. В пресс-релизе по итогам погрома НАБУ возложило ответственность за нападение на Арсена Авакова и близких к нему депутатов парламента.
Погромы, драки, перестрелки давно стали обыденным явлением в центре Киева, однако впервые эти события происходят в рамках борьбы первых лиц государства за контроль над «антикоррупционными», формально независимыми институциями. Впрочем, как сообщают украинские СМИ, контроль уже получен: ранее местные папарацци зафиксировали ночной визит главы НАБУ в загородное имение Порошенко, что вызвало неприятные вопросы к обоим. Также хорошо известны тесные и наверняка взаимовыгодные контакты Авакова с руководством САП, что и вылилось в закрытие казавшегося очевидным уголовного дела против его сына. Как полагают украинские эксперты, раздельный контроль над возбуждением и расследованием уголовных дел о коррупции Порошенко и Аваков, склоняющийся к союзу с Юлией Тимошенко, будут использовать друг против друга в ходе грядущей президентской кампании. А посольству США остается с грустью наблюдать за происходящим, убеждаясь в недееспособности внедряемых из-за океана реформ из-за коррумпированности и ангажированности украинских борцов с коррупцией. Вероятно, там до сих пор не выучили народную мудрость: «Где два украинца, там три гетмана».
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