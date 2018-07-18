Адвокаты Януковича потребовали от Луценко извинений

Адвокаты потребовали от Луценко извиниться за клевету на Януковича

Британская юридическая фирма Joseph Hаge Aaronson LLP, которая представляет интересы Виктора Януковича , обратилась к генпрокурору Украины Юрию Луценко с требованием «официально и публично извиниться» за клеветнические обвинения в хищении миллиардов долларов бывшим украинским лидером.

В письме адвокатского объединения «Авер Лекс», которое получило «Авер Лекс», речь идет об «обвинениях, озвученных Луценко 23 мая 2018 года на заседании ООН о якобы причастности экс-президента и его окружения к хищению 40 млрд долларов и 1,5 млрд долларов, согласно якобы решению Краматорского районного суда», передает ТАСС

Британские юристы отметили, что ни одна страна мира не выявила у себя каких-либо средств или активов, принадлежащих Януковичу и не заморозила их и ни в одной стране мира нет судебного решения, доказывающего его вину.

Они указали также, что в деле, связанном с решением Краматорского районного суда о конфискации средств Януковича, экс-президент не проходит ни в каком качестве.

Адвокаты заявили, что высказывания генпрокурора Украины «являются клеветническими, нарушают право Януковича на презумпцию невиновности и процедуры ООН».

В связи с этим британские юристы настаивают на том, чтобы Луценко «официально и публично извинился и отказался от этих обвинений».

Копию своего письма Joseph Hаge Aaronson LLP направило в Секретариат ООН, в Совет ЕС и в Министерство иностранных дел Украины.

В июле 2016 года ЕС выражал недовольство законопроектом о конфискации в государственный бюджет 1,5 млрд долларов со счетов компаний, имеющих отношение к Януковичу.

Напомним, в апреле 2017 года генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что украинский госбанк «Ощадбанк» завершил конфискацию 1,5 млрд долларов, которые якобы принадлежали бывшему президенту страны Виктору Януковичу и его соратникам.