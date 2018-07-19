Украинские силовики обстреляли завод в Докучаевске, заявили в ДНР

ДОНЕЦК , 19 июл — РИА Новости . Украинские силовики обстреляли в четверг территорию Докучаевского флюсо-доломитного комбината, сообщили журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня обстрелу со стороны ВС Украины подвергся Докучаевск . В результате обстрела зафиксированы повреждения на территории Докучаевского флюсо-доломитного комбината", — заявил представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, огонь велся со стороны подконтрольного Киеву Новотроицкого из вооружения БМП. В результате обстрела на территории предприятия повреждены кровля депо, локомотив и административное здание.

Докучаевск находится в 40 километрах к югу от Донецка. Город численностью около 25 тысяч человек находится у линии соприкосновения и регулярно подвергается обстрелам. Здесь расположен флюсо-доломитный комбинат, который до конфликта в Донбассе считался одним из крупнейших в Европе. Это горно-обогатительное предприятие, которое занимается добычей и производством известняков и доломитов.