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Украинские силовики обстреляли завод в Докучаевске, заявили в ДНР
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Украинские силовики обстреляли завод в Докучаевске, заявили в ДНР 

РИА Новости 8 часов назад
ДОНЕЦК, 19 июл — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли в четверг территорию Докучаевского флюсо-доломитного комбината, сообщили журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня обстрелу со стороны ВС Украины подвергся Докучаевск. В результате обстрела зафиксированы повреждения на территории Докучаевского флюсо-доломитного комбината", — заявил представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, огонь велся со стороны подконтрольного Киеву Новотроицкого из вооружения БМП. В результате обстрела на территории предприятия повреждены кровля депо, локомотив и административное здание.
Докучаевск находится в 40 километрах к югу от Донецка. Город численностью около 25 тысяч человек находится у линии соприкосновения и регулярно подвергается обстрелам. Здесь расположен флюсо-доломитный комбинат, который до конфликта в Донбассе считался одним из крупнейших в Европе. Это горно-обогатительное предприятие, которое занимается добычей и производством известняков и доломитов.
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