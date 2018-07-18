«Повезло, что это были не диверсанты»

Почему Украина не может контролировать склады с военной техникой

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по факту незаконной съёмки, которую выложили в интернет два харьковских видеоблогера. Молодые люди беспрепятственно проникли на территорию Харьковского бронетанкового завода и засняли сотни образцов военной техники, в том числе готовые к бою танки. Источник RT в партии «Народный фронт» заявил, что на предприятиях украинского ОПК военная техника должным образом не охраняется, а наиболее ценные образцы вооружений реализуются по «серым» схемам сбыта. Кто и как зарабатывает на нелегальной торговле оружием на Украине, выяснял RT.

«Булат» и уголовное дело

Во вторник на YouTube появился шестиминутный ролик, в котором в подробностях показана стоянка украинских танков, в том числе новых, готовых к бою образцов, и прочей военной техники. Как выяснилось позднее, в качестве операторов выступили двое харьковских руферов-видеоблогеров. Площадка с техникой, которую они засняли, — территория Харьковского бронетанкового завода.

На видео — списанные образцы военных машин и примерно 10 новых танков Т-64БМ «Булат», грузовики для перевозки техники. Кроме того, блогеры сняли и «экскурсию» по «бункеру», в котором, как следует из ролика, хранится различное оборонное оборудование и снаряжение. На любительской съёмке видно, что руферы обследовали довольно обширную территорию завода и за всё время своей «вылазки» ни разу не встретили охрану.

Съёмки проводились в 500 метрах от железнодорожной станции Харьков-Сортировочный, возле которой и находится Харьковский бронетанковый завод. Авторы ролика отметили, что считают территорию заброшенной, поскольку сторожевая вышка разрушена, двери складов распахнуты, а коробки с оружием в бункере не запечатаны.

© Скриншот с видео Эли Крым / YouTube

Ближе к вечеру пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области признала, что руферы действительно «изучали» Харьковский бронетанковый завод — ту его часть, где преимущественно ремонтируется военная техника. По факту незаконной съёмки возбуждено уголовное дело.

«Следователь внёс сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 162 (незаконное проникновение в жилище или другое владение лица, незаконное проведение в них осмотра или обыска, а также незаконное выселение или иные действия, нарушающие неприкосновенность жилища граждан) Уголовного кодекса Украины и начал досудебное расследование», — говорится в сообщении полицейских.

Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы на срок до трёх лет.

Источник RT в партии «Батькивщина» назвал съёмку «саботажем».

«На востоке Украины уже четвёртый год идёт война, а двое неизвестных спокойно ходят по закрытой для гражданских лиц территории, рассматривают вооружение и танки. Повезло, что это были не диверсанты и они ничего не взорвали. Ведь на танках установлены заряды!» — возмущается собеседник RT.

Он подчеркнул, что руферы, сняв всю технику на видео, выдали «военную тайну», и произошло это исключительно из-за халатности руководителей предприятия.

«Правоохранители фиксируют только единичные случаи»

Однако «экскурсия» руферов — пожалуй, наиболее «безобидное» происшествие, связанное с украинским ОПК.

Так, источник RT в партии «Народный фронт» рассказал, что за последние 15 лет на Украине горело шесть крупных складов с вооружением, а некоторые из них и вовсе пережили не один пожар.

«Такого нет ни в одной стране мира, чтобы склады с оружием горели несколько раз за год. О чём это говорит? О халатности и, скорее всего, об огромных кражах cо складов, следы которых потом скрывают, прикрываясь пожарами», — рассказал собеседник RT.

Незаконная продажа вооружений в последние годы стала крайне прибыльным бизнесом на Украине. К примеру, в прошлом марте Национальная полиция, расследовавшая обстоятельства повреждения магистрального нефтепровода, наткнулась на нелегальный склад военной техники в Новоград-Волынском (Житомирская область).

© Gleb Garanich Reuters // Взрывы на складе боеприпасов под Винницей

«В течение двух недель был проведён ряд обысков в Новоград-Волынском районе и изъято почти 200 объектов, подготовленных к продаже. Среди обнаруженной техники — БТРы, БМП, ЗИЛы, «Урал», ГАЗ, КУНГи, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебёдками и другая техника, в т. ч. для транспортировки людей по суше и на воде. Также изъято значительное количество запчастей к ней, аккумуляторные батареи, шины и прочее», — говорится в сообщении Нацполиции.

Источник RT в Министерстве обороны подтверждает, что военную технику действительно воруют — её нехватку ведомство отмечает постоянно.

«Никто не предаёт огласке то, что происходит. Но в боях на востоке страны может использоваться старая техника, которая выходит из строя и списывается. А по документам она проходит как новый танк или БМП. Куда всё это потом вывозится — неизвестно. Правоохранители фиксируют только единичные случаи подлога», — говорит собеседник RT.

В конце марта СБУ разоблачило старшего сержанта одной из воинских частей Черниговской области. Он занимался хищением оборудования, которое снимал с танков Т-64БМ «Булат».

«Правоохранители установили, что старший сержант, осуществляя разукомплектование танков «Булат», присваивал элементы навесной динамической защиты с целью их дальнейшего сбыта. Оборудование предназначено для повышения защищённости боевых машин в случае попадания снаряда», — говорится в сообщении ведомства.

«Никто не понёс ответственности»

В апреле украинский журнал «Новое время» описал схему «серых» поставок вооружений и их перепродажи. По версии издания, к этому бизнесу непосредственное отношение имели нардепы, в том числе и члены комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

«Один из самых странных контрактов, заключённых Минобороны в 2016—2017 годах, касается поставок Житомирским бронетанковым заводом (ЖБЗ) боевых машин пехоты (БМП). Предприятие закупало списанные с вооружения БМП-1 1980-х годов выпуска у компании Wtorplast из Польши. Польская компания, в свою очередь, изначально покупала их у чешской компании Excalibur Army по €20—25 тыс. за единицу — по цене металлолома. Wtorplast разбирала БМП — отделяла башни от шасси. Далее ЖБЗ завозил всё это по отдельности на Украину: каждая башня оценивалась в $66 тыс., а каждое шасси — в $99 тыс. Завод «ремонтировал» БМП — попросту соединял ранее разобранные части. Стоимость работ составляла ещё $40 тыс. за единицу», — так описывает одну из схем издание.

Источник RT в правительстве Украины отмечает, что все лица, оказавшиеся под подозрением в причастности к незаконным поставкам вооружения, своё предполагаемое участие в преступных схемах отрицают.

«Никто не понёс ответственности, а отлаженный механизм сбыта и дальше продолжает работать. Насколько мне известно, о незаконной торговле оружием прекрасно знают в ЕС и США. Именно поэтому Вашингтон потребовал личных гарантий от Степана Полторака в том, что противотанковые комплексы Javelin «не сгорят, не исчезнут и не поломаются». И только после этого Украине их предоставили», — говорит собеседник RT.

Крупные игроки «чёрного» рынка вооружений, о которых упоминают украинские журналисты, занимают ключевые должности в стране, поэтому ни о каком громком расследовании не может быть и речи, заявил в интервью RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин

«Система учёта в стране очень запутанная, что позволяет упростить процесс кражи вооружений», — признаёт эксперт.

По его словам, практически свободная торговля оружием, на которую все закрывают глаза, приводит к обострению криминогенной обстановки внутри Украины, что в свою очередь привлекает новых торговцев-нелегалов.

Киевлянин Олег в беседе с RT признал, что за минувшую неделю дважды видел в общественном транспорте людей с оружием. У одного была боевая граната, у другого — пистолет Макарова под курткой.

«Я сразу вышел из вагона. Но раньше я не замечал, чтобы люди открыто ходили по улицам с оружием в руках», — говорит он.

Олег Неменский. Фактически бесконтрольная торговля оружием, потеря монополии на насилие со стороны украинских силовиков свидетельствует о кризисе управления внутри страны, заметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник РИСИ