На Украине обнаружили новую смертельную болезнь

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Минздрав Украины сообщил о вспышке ботулизма в стране 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство здравоохранения Украины рассказало о вспышке ботулизма в стране.
Как указывают в ведомстве, на прошлой неделе был зафиксирован пятый с начала года летальный случай ботулизма.
«Мужчина 1975 года рождения умер дома, за медицинской помощью он не обращался. Диагноз установлен посмертно на основании лабораторного подтверждения. Вероятный источник ботулизма — некачественная вяленая рыба домашнего приготовления», — указывается в заявлении министерства.
Отмечается, что по состоянию на 16 июля 2018 года на Украине было зарегистрировано 58 случаев ботулизма, в результате которых заболело 65 человек и 5 из них умерли.
В Минздраве добавили, что в настоящий момент на Украине есть сыворотки от ботулизма, которые были переданы стране в качестве гуманитарной помощи со стороны ООН.
Ранее Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости корью на Украине.
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