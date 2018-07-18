На Украине обнаружили новую смертельную болезнь

Минздрав Украины сообщил о вспышке ботулизма в стране

Министерство здравоохранения Украины рассказало о вспышке ботулизма в стране.

Как указывают в ведомстве, на прошлой неделе был зафиксирован пятый с начала года летальный случай ботулизма.

«Мужчина 1975 года рождения умер дома, за медицинской помощью он не обращался. Диагноз установлен посмертно на основании лабораторного подтверждения. Вероятный источник ботулизма — некачественная вяленая рыба домашнего приготовления», — указывается в заявлении министерства.

Отмечается, что по состоянию на 16 июля 2018 года на Украине было зарегистрировано 58 случаев ботулизма, в результате которых заболело 65 человек и 5 из них умерли.

Минздраве добавили, что в настоящий момент на Украине есть сыворотки от ботулизма, которые были переданы стране в качестве гуманитарной помощи со стороны ООН