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Киев не заплатит призовые сборной Украины по дзюдо, взявшей бронзу на ЧЕ в Екатеринбурге
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Киев не заплатит призовые сборной Украины по дзюдо, взявшей бронзу на ЧЕ в Екатеринбурге 

ТАСС 3 часа назад
КИЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Украина не будет выплачивать призовые сборной по дзюдо, занявшей третье место на чемпионате Европы в Екатеринбурге. Об этом заявил министр молодежи и спорта страны Игорь Жданов.
"Федерация дзюдо Украины самовольно и за свой счет отправила делегацию на чемпионат Европы. Министерство молодежи и спорта, по-прежнему не финансировало и не будет финансировать подобные вояжи в страну, являющуюся агрессором, за счет средств налогоплательщиков", — написал он в Facebook.
Жданов также отметил, что «за участие в этих соревнованиях не будут выплачены никакие государственные призовые, а их результаты не будут учитываться при присвоении спортивных званий».
"Вся ответственность за эту поездку перед украинским обществом лежит исключительно на Федерации дзюдо и лично на тех спортсменах и тренерах, которые приняли для себя решение ехать в Россию, осознавая все возможные риски и последствия", — подчеркнул министр.
Первый в истории смешанный командный чемпионат Европы прошел 18 июля в Екатеринбурге и в нем участвовала 21 сборная. В турнире соревновались дзюдоисты из Австрии, Азербайджана, Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Израиля, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Сербии, Словении, Турции, Украины, Франции, Чехии и России.
По итогам чемпионата сборная Германии завоевала золото, победив в финале команду Нидерландов со счетом 4:2. Сборная России завоевала бронзовые награды, в матче за третье место оказавшись сильнее команды Азербайджана со счетом 4:0. Второй комплект бронзовых медалей выиграла сборная Украины, победившая французов — 4:3.
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