МИД РФ: Нидерланды фактически сняли с Украины вину за гибель малайзийского Boeing

"Вопиющим фактом является то, что Нидерланды фактически сняли с Киева вину за незакрытие воздушного пространства над районом боевых действий на востоке страны", — говорится в распространенном во вторник комментарии российского министерства иностранных дел в связи с четвертой годовщиной трагедии.

В МИД также обратили внимание на то, что Украина является заинтересованной стороной в расследовании катастрофы самолета, однако при этом остается членом Совместной следственной группы (ССГ). «Киеву спускают с рук непредоставление таких важных сведений, как данные радиолокационных станций, информация о расположении и активности украинских сил ПВО, записи разговоров украинских диспетчеров», — добавили в министерстве.

Впрочем, продолжили в МИД, ход проводимого ССГ расследования и так вызывает озабоченность. Речь идет, в том числе, о закрытости и предвзятости расследования, использовании непроверенных источников, сотрудничестве с группой Bellingcat, которую в российском внешнеполитическом ведомстве назвали «известными своими фейковыми вбросами псевдорасследователями».

Пассажирский Boeing компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама Куала-Лумпур , разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области на востоке Украины, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия на земле, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов.

Бельгии, Для расследования случившегося была создана Совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии Малайзии , Нидерландов и Украины. 24 мая эксперты опубликовали промежуточный доклад, заявив в нем, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен запуск ракеты, сбившей самолет, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском

В России обвинения ССГ отвергли. В частности, Минобороны РФ заявило, что ни один зенитный ракетный комплекс Вооруженных сил никогда не пересекал российско-украинскую границу.

Россия всегда призывала к совместной работе

В Мид напомнили, что Москва всегда призывала к совместной работе по расследованию катастрофы, однако Австралия и Нидерланды отказывались от такого взаимодействия.

"В приуроченном к четырехлетней годовщине гибели рейса МН17 заявлении министра иностранных дел Австралии Джули Бишоп говорится об обращенном к России предложении Нидерландов и Австралии о «начале диалога вокруг обстоятельств, приведших к трагической потере невинных жизней». Именно к такому сотрудничеству мы призывали начиная с 2014 года, однако прошло четыре года, прежде чем наши партнеры осознали потребность в нем", — указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Российская сторона подчеркивает, что выдвинутые Австралией и Нидерландами обвинения в причастности к гибели лайнера ничем не обоснованы, а вопросы Москвы к этим странам по обстоятельствам трагедии остались без ответа. «Тем самым эти две страны — члены ССГ продемонстрировали свою неготовность к продолжению полноценного конструктивного сотрудничества по „делу МН17“, а также отсутствие у них заинтересованности в проведении всеобъемлющего, объективного и независимого международного расследования», — констатировали в министерстве.