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Киев уверовал в наказание для «страны-террориста» России
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Киев уверовал в наказание для «страны-террориста» России 

Lenta.ru 17 часов назад
Фото: Lenta.ru
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что вина России в уничтожении малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом в 2014 году будет доказана, а международному сообществу удастся добиться наказания для совершивших преступление. Об этом он написал в своем Facebook во вторник, 17 июля.
«То, как настойчиво международное сообщество во главе с Нидерландами и Австралией пошагово докапывается до правды, не оставляет никаких сомнений — вина России как страны-террориста будет доказана, а непосредственные исполнители предстанут перед судом», — убежден Климкин.
Ранее наказать Россию за уничтожение самолета потребовал президент Украины Петр Порошенко.
В мае Совместная следственная группа пришла к заключению, что «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines был сбит «Буком» российских вооруженных сил. В то же время, кто конкретно несет за это ответственность, не установлено. Затем в нидерландском правительстве заявили, что Россия виновна в крушении самолета. К обвинениям присоединились Австралия, НАТО и Евросоюз. Министр транспорта Малайзии Энтони Лок позднее заявил, что Россию нельзя считать виновной в авиакатастрофе.
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области, охваченной вооруженным конфликтом между сторонниками самопровозглашенной Донецкой народной республики и властей Украины, 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.
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