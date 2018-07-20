Адвокат посетил Сенцова: выглядит хуже, хотели госпитализировать

"Он выглядит еще хуже, чем в прошлый раз. Очень бледный", — цитирует адвоката

Две недели назад у Сенцова был второй кризис по здоровью. Режиссеру стало плохо, и его хотели госпитализировать, чтобы начать полноценное принудительное кормление и вливать больше смеси. Однако Сенцов отказался, и его оставили в колонии с тем условием, что он сам под присмотром врача будет принимать смесь.

По словам Динзе, Сенцов находится в палате и прекращать голодовку не собирается. «Сколько меня хватит, столько и протяну», — говорит заключенный.

Кроме того, режиссер выразил недоумение, почему закончилась

активная кампания

"Сенцов считает, что украинская сторона должна активнее продавливать ситуацию с освобождением остальных политзаключенных", — пояснил его адвокат.

Олег Сенцов,

приговоренный

России к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании в Крыму террористического сообщества,

держит голодовку

с 14 мая. Его требование — освободить 64 других украинских политзаключенных в России. Во время встречи с сестрой Натальей Каплан 5 июля режиссер сказал, что если освободят его одного, то это будет

полный провал

Между тем за освобождение Сенцова уже не раз выступали

известные и высокопоставленные лица