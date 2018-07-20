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Адвокат посетил Сенцова: выглядит хуже, хотели госпитализировать
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Адвокат посетил Сенцова: выглядит хуже, хотели госпитализировать 

Newsru.com 2 часа назад
Фото: Newsru.com
Адвокат Дмитрий Динзе посетил голодающего уже 67-й день украинского режиссера Олега Сенцова в колонии Лабытнанги, где тот содержится. Динзе рассказал, что его подзащитный выглядит довольно плохо.
"Он выглядит еще хуже, чем в прошлый раз. Очень бледный", — цитирует адвоката
радио «Свобода». Он уточнил, что режиссер ходит самостоятельно.
Две недели назад у Сенцова был второй кризис по здоровью. Режиссеру стало плохо, и его хотели госпитализировать, чтобы начать полноценное принудительное кормление и вливать больше смеси. Однако Сенцов отказался, и его оставили в колонии с тем условием, что он сам под присмотром врача будет принимать смесь.
По словам Динзе, Сенцов находится в палате и прекращать голодовку не собирается. «Сколько меня хватит, столько и протяну», — говорит заключенный.
Кроме того, режиссер выразил недоумение, почему закончилась
активная кампания
поддержки украинских политзаключенных со стороны Украины и уполномоченного Верховной Рады Людмилы Денисовой.
"Сенцов считает, что украинская сторона должна активнее продавливать ситуацию с освобождением остальных политзаключенных", — пояснил его адвокат.
Олег Сенцов,
приговоренный
в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании в Крыму террористического сообщества,
держит голодовку
с 14 мая. Его требование — освободить 64 других украинских политзаключенных в России. Во время встречи с сестрой Натальей Каплан 5 июля режиссер сказал, что если освободят его одного, то это будет
полный провал
Между тем за освобождение Сенцова уже не раз  выступали
известные и  высокопоставленные лица
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