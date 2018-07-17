Киев рискует остаться без воды

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Запасов хлора для очистки воды в Киеве хватит всего на месяц, пишут СМИ 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: © Fotolia / florinoprea
Запасов жидкого хлора для очистки воды в Киеве хватит всего на месяц, передает агентство УНН со ссылкой на "Киевводоканал".
Ранее "Киевводоканал" сообщил, что подача воды в централизованную водопроводную сеть в ряде регионов и городов Украины может быть ограничена, а в некоторых городах полностью прекращена в связи с прекращением работы завода "ДнепрАзот", который производит жидкий хлор. Премьер Украины Владимир Гройсман 13 июля заявил, что правительство решило вопрос с поставками хлора для обеззараживания питьевой воды.
"Киевводоканал" имеет запас жидкого хлора для обеззараживания городской воды всего на один месяц", — говорится в сообщении.
В компании пояснили, что для приготовления питьевой воды используется вода из трех источников Днепра, Десны и артезианских скважин и все они требуют обеззараживания.
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