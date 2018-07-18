Денежное дерево в Стране майданных дураков

Катализатором послужил доклад британской экологической организации Earthsight. Эта неправительственная структура изучает проблемы незаконной вырубки лесов по всему миру и её доклад об Украине заставил ужаснуться киевские СМИ. Правда, не совсем понятно, что мешало им самим провести подобное расследование: ведь они так хорошо знают тайные планы далёкой Москвы , а то, что происходит у них под самым носом, не замечают.

Оказывается, объёмы вырубок и поставок незаконной древесины в страны ЕС из Украины в последнее время стали больше, нежели из стран Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии вместе взятых. Только за прошлый год объём незаконного бизнеса превысил 1 миллиард долларов — и это, заметьте, во время действующего моратория на экспорт из Украины леса-кругляка (который ЕС требует отменить). За последние четыре года, то есть сразу после воспетой украинской интеллигенцией «революции гидности», экспорт карпатского леса увеличился на 75%. Целые горные массивы за время правления майданной власти утратили свой лесной покров.

В расследовании Earthsight сообщается, что на первом месте среди импортеров запрещённого товара, компания Egger (второй в мире производитель деревянных панелей), ее конкуренты — компании Kronospan и Swiss-Krono, а также польская целлюлозная фабрика, принадлежащая самому большому в мире производителю бумаги, корпорации International Paper. Дешёвый контрабандный товар помогает «цивилизованным европейцам» конкурировать на мировых рынках за счёт разграбления природных ресурсов своей новой колонии.

Строительство платной автодороги через Химкинский лес приостановлено

В докладе зафиксированы поставки украинского кругляка чешским целлюлозным заводам, один из которых принадлежит транснациональной корпорации Mondi (производит бумажную упаковку), а другой — производителю вискозы компании Lenzing. Особо подчёркивается роль корпорации Ikea в незаконном обороте древесины, в частности, для производства товаров, продаваемых в её магазинах используется продукция румынской фабрики Schweighofer, тоже замешанной в скандале. Отмечается, что Egger, Swiss-Krono и Kronospan также являются поставщиками Ikea и других известных брендов. А International Paper выпускает бумагу для HP, Canon и Xerox.

Экологами прослежено множество взаимосвязей производителей и поставщиков. От опубликованных сведений взвыл даже депутат Борислав Берёза — один из тех боевиков, чьими стараниями и пришел к власти нынешний режим.

«Понимаете? На 1 миллиард! За 4 года! Без админресурса и крышевания на всех уровнях достичь такого объема вывоза из Украины невозможно, — обратился к народу Украины патриот-камуфляжник через социальные сети, — Такая вырубка лесов — это не только признак системной коррупции, но наплевательское отношение к экосистеме Украины и к будущему государства. Те, кто этим занимаются, на всех уровнях, не планируют жить в Украине. Их дети тоже не будут жить в стране с разрушенной экологией».

Честно говоря, депутатская истерика мало тронула моё черствое сердце. Там, где запросто убивают людей, о деревьях мало заботятся. Но смерть людей (как и пытки политзаключённых или государственная цензура), судя по всему, Борислава Березу не слишком беспокоят. Очередной скандал утихнет, а громогласный вопль на следующих выборах зачтется. Хотя для дела полезней было бы не истерить в фейсбуке, а написать грамотный депутатский запрос и проследить его чёткое и гласное прохождение по инстанциям.

Механизм разграбления страны майданщиками отработан до совершенства и без выходных он пилит бюджет и древесину (добывается незаконный янтарь, поставляется контрабандный уголь и т.д.). Для полного понимания трагизма ситуации необходимо понимать ещё несколько важных моментов.

Первое: если западно-украинские патриоты хладнокровно убивают столь любимые ими Карпаты — так сказать, ареал собственного обитания — можете представить, с какой безжалостностью они могут уничтожать и всё остальное? Впрочем, уже уничтожают.

Второе: якобы «цивилизованный Евросоюз» преспокойно скупает контрабандную древесину, добытую путём уничтожения европейских же лесов, и никакие доклады экологов его не остановят. Как говорил классик, нет такого преступления, на которое не пойдёт капитал, ради трёхсот процентов прибыли. И, в любом случае, астрономическая прибыль уже получена. Это к вопросу об истинном отношении ЕС к «Украине Цэ Европе».

И о грядущей передаче украинской земли в частную собственность (необходимость чего так настойчиво лоббирует майданный режим).

Уже сейчас СМИ сообщают о многочисленных случаях среза плодородного грунта и его незаконного перемещения, в том числе, и за границу. Можно только представить, какой объём примет вывоз чернозема из Украины при нынешней власти — земля-то хорошая. Просто поклонникам Майдана досталась.