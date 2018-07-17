В Киеве начались первые следственные эксперименты по делу о стрельбе на Майдане

Как сообщил телеканалу «112 Украина» начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, завершить эти эксперименты планируется через два месяца. По его словам, ведомство также разрабатывает 3D-модель Институтской улицы, где снайперы открыли стрельбу по протестующим.