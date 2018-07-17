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В Киеве начались первые следственные эксперименты по делу о стрельбе на Майдане
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В Киеве начались первые следственные эксперименты по делу о стрельбе на Майдане 

Говорит Москва 1 час назад
Как сообщил телеканалу «112 Украина» начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, завершить эти эксперименты планируется через два месяца. По его словам, ведомство также разрабатывает 3D-модель Институтской улицы, где снайперы открыли стрельбу по протестующим.
Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года. Организаторы акций протеста на площади Независимости обвинили президента Виктора Януковича в отказе подписать соглашение о евроинтеграции. После этого началось трёхмесячное противостояние, получившее название Евромайдан. Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных снайперов на Институтской улице 20 февраля 2014 года. По официальным данным, от пуль тогда погибли 53 человека. Всего жертвами в период с 18 по 20 февраля стали более ста человек.
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