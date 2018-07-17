Руслана на Таруте удивила депутатов Верховной Рады 

Стараниями мариупольского блогера Вячеслава Твердохлеба стали известны некоторые закулисные подробности недавнего празднования Дня Металлурга в приазовском городе. Он сделал снимок, на котором народный депутат и бывший Донецкий губернатор Сергей Тарута, не устоявший перед чарами Заслуженной артистки Украины Русланы Лыжичко, носит ее руках.
Необычный для политика порыв вызвал различную реакцию у свидетелей этого неформального общения. Вот как описывает ситуацию мариупольский сайт 0629:
"Мужчины-музыканты, к примеру, отнеслись к такому жесту Таруты с холодком, две девушки — представители организационного комитета от Метинвеста и Мариупольского городского совета — показывали свою озабоченность ситуацией. Народным же депутатам Вадиму Новинскому, Алексею Белому, Анатолию Матвиенкову, а также экс-генеральному директору комбината им. Ильича, а сейчас главе исполнительного комитета одной из партий Юрию Зинченко оставалось только удивляться. Они специально приехали в Мариуполь в честь праздника и уж никак не ожидали от коллеги по ВР такого жеста".
Несколько ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко, награждая мариупольских металлургов по случаю их профессионального праздника, решил урезать полное название ММК им. Зота Ильича, называя его просто «Мариупольский металлургический комбинат». Обозначенное предприятие ранее именовалось комбинатом Ильича, причем, подразумевался, конечно же, Владимир Ильич Ленин. Когда по Украине покатилась волна декоммунизаци, в Мариуполе симулировали переименование. Ильич в названии остался, но хитрые заводчане сделали вид, что имеется в виду Зот Ильич Некрасов, видный ученый-металлург.