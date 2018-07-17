Руслана на Таруте удивила депутатов Верховной Рады

Стараниями мариупольского блогера Вячеслава Твердохлеба стали известны некоторые закулисные подробности недавнего празднования Дня Металлурга в приазовском городе. Он сделал снимок, на котором народный депутат и бывший Донецкий губернатор Сергей Тарута , не устоявший перед чарами Заслуженной артистки Украины Русланы Лыжичко , носит ее руках.

Необычный для политика порыв вызвал различную реакцию у свидетелей этого неформального общения. Вот как описывает ситуацию мариупольский сайт 0629:

"Мужчины-музыканты, к примеру, отнеслись к такому жесту Таруты с холодком, две девушки — представители организационного комитета от Метинвеста и Мариупольского городского совета — показывали свою озабоченность ситуацией. Народным же депутатам Вадиму Новинскому Алексею Белому , Анатолию Матвиенкову, а также экс-генеральному директору комбината им. Ильича, а сейчас главе исполнительного комитета одной из партий Юрию Зинченко оставалось только удивляться. Они специально приехали в Мариуполь в честь праздника и уж никак не ожидали от коллеги по ВР такого жеста".