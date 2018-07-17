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Тимошенко: Порошенко начал политические репрессии
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Тимошенко: Порошенко начал политические репрессии 

Украина.ру 4 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом Тимошенко написала на своей странице в Facebook.
«Политические репрессии вернулись на Украину! Всю ночь вместе с депутатами фракции провели в аэропорту «Борисполь». На взлетном поле сразу по прилету неизвестные захватили нашего руководителя Киевской областной партийной организации Константина Бондарева. Его заблокировали в микроавтобусе и изъяли личные вещи, телефон и паспорт гражданина Украины. Не представившись, пытались зачитать ему какой-то документ. Все это происходило еще до паспортного контроля — за пределами Украины и за пределами правового поля», — рассказала Тимошенко.
Она также сообщила, что на место была вызвана полиция для «фиксации факта кражи личных вещей Бондарева». Оформление длилось несколько часов, лидер областной организации смог пересечь границу по справке.
«Еще раз подчеркиваю: по поручению президента начались репрессии против наших руководителей областных партийных организаций. Это те же действия, которые делал Янукович», — отметила Тимошенко.
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