Адвокат: международная экспертиза опровергла обвинения Януковича в деле о госизмене 

КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича в рамках дела о государственной измене получила выводы международного эксперта-лингвиста, которые полностью опровергают позицию обвинения. Об этом во вторник заявил адвокат бывшего главы государства, партнер адвокатского объединения «Авер Лекс» Виталий Сердюк.
"Нами получены результаты лингвистической экспертизы, осуществленной при поддержке швейцарской юридической фирмы Schellenberg Wittmer международным экспертом-лингвистом, проводящим экспертизы для европейских институций, Людмилой Зоммер. И это заключение полностью опровергает обвинения", — процитировала Сердюка пресс-служба адвокатского объединения.
Эксперт изучила, в частности, письма президента Виктора Януковича представителям Германии, Польши, Франции от 22.02.2014 года и президенту Российской Федерации от 01.03.2014. Согласно ее заключению, как отметил защитник, все эти письма «аналогичны (подобны) по содержанию, и их ключевой целью является уведомление международного сообщества об обстоятельствах совершения на Украине антиконституционного вооруженного государственного переворота и насильственного захвата власти, а также информирование, что, несмотря на это, Виктор Янукович продолжает исполнять обязанности президента Украины».
Кроме того, по его словам, в письмах речь идет об использовании дипломатических путей для принуждения представителей украинской оппозиции к выполнению условий подписанного 21.02.2014 года Соглашения об урегулировании кризиса на Украине и о рассмотрении вопроса об использовании военной или полицейской миротворческой миссии в государстве для восстановления законности и конституционного порядка.
"Подтверждено, что во всех обращениях (как от 22.02.2014 года к представителям стран — гарантов Соглашения, так и от 01.03.2014 года к президенту РФ) отсутствуют какие-либо призывы к изменению границ территории или государственной границы Украины, к агрессивной войне, военному конфликту, агрессивным действиям, их пропаганде. Напротив, обращение к гарантам Соглашения содержит признаки обращения за международной помощью для деэскалации конфликтной ситуации, прекращения насилия, обеспечения законности, мира и защиты граждан. А обращение к президенту РФ по содержанию имеет признаки обращения о принятии дипломатических мер, а именно — двусторонних (межгосударственных) консультаций на основании межгосударственных договоров по решению проблемной ситуации на Украине, в том числе и путем использования Вооруженных сил Российской Федерации для миротворческой, полицейской и гуманитарной миссии", — подчеркнул Сердюк.
В рамках дела о государственной измене Виктору Януковичу предъявлены обвинения по статьям «Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины», «Пособничество в ведении агрессивной войны». Сторона обвинения заявляла, что намерена требовать для бывшего президента пожизненного заключения.