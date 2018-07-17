Адвокат: международная экспертиза опровергла обвинения Януковича в деле о госизмене

"Нами получены результаты лингвистической экспертизы, осуществленной при поддержке швейцарской юридической фирмы Schellenberg Wittmer международным экспертом-лингвистом, проводящим экспертизы для европейских институций, Людмилой Зоммер. И это заключение полностью опровергает обвинения", — процитировала Сердюка пресс-служба адвокатского объединения.

Польши, Эксперт изучила, в частности, письма президента Виктора Януковича представителям Германии Франции от 22.02.2014 года и президенту Российской Федерации от 01.03.2014. Согласно ее заключению, как отметил защитник, все эти письма «аналогичны (подобны) по содержанию, и их ключевой целью является уведомление международного сообщества об обстоятельствах совершения на Украине антиконституционного вооруженного государственного переворота и насильственного захвата власти, а также информирование, что, несмотря на это, Виктор Янукович продолжает исполнять обязанности президента Украины».

Кроме того, по его словам, в письмах речь идет об использовании дипломатических путей для принуждения представителей украинской оппозиции к выполнению условий подписанного 21.02.2014 года Соглашения об урегулировании кризиса на Украине и о рассмотрении вопроса об использовании военной или полицейской миротворческой миссии в государстве для восстановления законности и конституционного порядка.

"Подтверждено, что во всех обращениях (как от 22.02.2014 года к представителям стран — гарантов Соглашения, так и от 01.03.2014 года к президенту РФ) отсутствуют какие-либо призывы к изменению границ территории или государственной границы Украины, к агрессивной войне, военному конфликту, агрессивным действиям, их пропаганде. Напротив, обращение к гарантам Соглашения содержит признаки обращения за международной помощью для деэскалации конфликтной ситуации, прекращения насилия, обеспечения законности, мира и защиты граждан. А обращение к президенту РФ по содержанию имеет признаки обращения о принятии дипломатических мер, а именно — двусторонних (межгосударственных) консультаций на основании межгосударственных договоров по решению проблемной ситуации на Украине, в том числе и путем использования Вооруженных сил Российской Федерации для миротворческой, полицейской и гуманитарной миссии", — подчеркнул Сердюк.

В рамках дела о государственной измене Виктору Януковичу предъявлены обвинения по статьям «Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины», «Пособничество в ведении агрессивной войны». Сторона обвинения заявляла, что намерена требовать для бывшего президента пожизненного заключения.