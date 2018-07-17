Климкин задачу Кремля в Киеве выполнил

Все успехи Украины на международной арене, о которых так любят заявлять нынешние киевские власти, на поверку являются фикцией. Поскольку, как признался украинский дипломат Владимир Хандогий, никаких видимых достижений за последние четыре года у руководства страны во внешней политике нет.

Нидерландах, Бельгии и К такому выводу Хандогий, исполнявший обязанности министра иностранных дел при президенте Ющенко (с марта по октябрь 2009 года), успевший за свою карьеру поработать в качестве посла в Канаде Великобритании , пришел на днях в эфир украинского телеканала «NewsOne». О чем сообщает ИА «ПолитНавигатор».

В подтверждение своих слов он напомнил, что Киев за это время успел испортить отношения с Венгрией Польшей . Да, и результаты последних саммитов НАТО Евросоюза «оставляют желать лучшего».

Но, бросив, таким образом, камешек в огород нынешнего главы МИД Украины Павла Климкина , Хандогий тут же сам себе противоречит, заявляя, что внешняя политика государства, на территории которого «идет война», не должна оцениваться.

Это, как он считает, можно будет сделать лишь в том случае, «если украинские власти найдут алгоритм решения проблем Украины политическим путем, проявят свою дипломатию в переговорах, смогут достигнуть видимого результата или хотя бы договориться о прекращении огня на Востоке страны».

То есть, если отбросить словесную и идеологическую шелуху о войне, которую, по словам экс-и.о. министра, ведет «незалежная» (может и ведет, но только сама с собой). То, по сути, этот господин со знанием дела констатирует, что все «перемоги» Украины на международной арене, о которых постоянно громко заявляют в Киеве, не что иное, как фейки.

Почему, действительно, такой диссонанс?

Порошенко с пеной у рта кричит о поддержке со стороны ЕС, США и НАТО. А глава Евросовета Дональд Туск вдруг на весь мир заявляет, что у его тезки — американского президента Трампа — никакого интереса к Украине нет.

Пресс-конференцию в штаб-квартире НАТО, куда Петр Алексеевич каким-то образом все-таки просочился, несмотря на позицию Венгрии, он проводит фактически в пустом зале.

А его последнее двадцатиминутное рандеву с Трапом, во время которого украинский лидер якобы давал президенту США наставления на предстоящую встречу с Путиным, вообще прошло незамеченным мировыми СМИ.

Можно еще вспомнить поездку спикера украинской Рады Парубия в Шотландию, которого в местном парламенте сначала встретили аплодисментами. Но потом, узнав, что аплодировали украинскому фашисту, потребовали впредь информировать о визитах зарубежных политиков заранее, чтобы не попадать в неловкие ситуации.

Но особенно феерично выглядело выступление министра Климкина во время заседания Совета Безопасности ООН , когда он обвинил российские власти в убийстве вскоре благополучно воскресшего журналиста Аркадия Бабченко

Что же все-таки происходит? И объявят ли Климкина, в конце концов, «агентом Кремля», который развалил фактически всю работу в украинском внешнеполитическом ведомстве?

Понятно, что с украинской внешней политикой совсем все плохо. Как, собственно, и с самой Украиной и ее экономикой. И тому есть масса подтверждений.

С Порошенко просто никто не хочет иметь дело. Многие считают, что это бессмысленно — он реальной властью не обладает, и его политическое будущее под вопросом. Во-вторых, есть мнение, что вступать в какие-либо контакты с этим человеком и в переговоры «на ногах» в кулуарах по дороге в столовую, это самих себя не уважать и ронять свой международный авторитет.

Полным подтверждением этого было как раз недавнее «блистательное выступление» Петра Алексеевича в Брюсселе на саммите НАТО перед пустыми стульями в зале, где технического персонала — осветителей и уборщиц — было больше, чем официальных лиц.

Никто не пришел его послушать. Это знак такой.

Ну и все прекрасно понимают, что Украина с нынешним политическим режимом, это, в общем, бандитская по своей сути территория, которая, к тому же, находится еще под внешним управлением. Это марионеточное, сейчас уже псевдо государственное образование такое, как Маньчжоу-го в свое время.

«СП»: — Как же так? Они же сами — ЕС и США — заварили всю эту кашу на Украине, создали этот хаос, а теперь «личико» воротят?

— Кашу-то Барак Обама заварил. Украина — это обамовский проект. А Трамп с предшественником в контрах. И если для Обамы это был имиджевый проект, с помощью которого он думал много чего для себя добиться, но завершение президентского правления поставило жирный крест на всех его перспективных планах. То для Трампа, Украина, скорее, камень на шее, который тянет вниз.

Украина не нужна Трампу, в том числе, и потому, что в сознании американских избирателей, нелестным образом связывается с мифом о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы. И противники американского президента постоянно используют Украину для того, чтобы основательно ему досадить.

Схема такая: они подталкивают его к каким-либо действиям в украинском вопросе, требуют что-нибудь сделать. Трамп, понимая, что Украина, это чистая авантюра и от нее надо избавляться, отказывается. Но тогда в Конгрессе заявляют, что он отказался с помощью Украины давить на Россию, потому что — «русский шпион. Был завербован Путиным, а вся избирательная кампания его прошла на российские деньги. И при поддержке тех самых загадочных российских хакеров».

Токсичность Украины для Трампа в этом как раз и выражается.

«СП»: — Но это же безумие какое-то. Любой здравомыслящий человек, прослушав, как работает их логика, понимает, что это бред полный.

— Нормальная логика. В духе американцев. У них очень умные политические элиты и очень незамысловатый основной электорат.

Помните загадку, что будет, если скрестить ежа и ужа? Если не знаете, ответ: получите три мотка колючей проволоки. Три объекта в ассоциацию связали — на раз.

То же самое с мифом о российском вмешательстве. Это реальный инструмент давления на Трампа, который в перспективе может его «сковырнуть».

Для американских избирателей есть две вещи, с которыми действующий президент, в принципе, связан быть не может.

У кандидата должно быть крепкое здоровье, чтобы нести большую нагрузку и исполнять свои обязанности. Если у него, что называется, «поехала крыша» — все, он не может быть президентом, и его тогда снимают сразу же.

Второе табу — это сотрудничество с крупными геополитическими соперниками США. То есть, если у Трампа и его команды есть какие-то связи с Россией, это «крест» и окончательный смертный приговор, не подлежащий обжалованию.

В этих рамках американского менталитета распространяемый миф о вмешательстве и действует.

«СП»: — Где здесь место Украины? Где их достижения в международном пространстве?

— А зачем им достижения? Дело в том, что те люди, которые организовывали этот Майдан с украинской стороны, увеличили после этого свои состояния в десятки раз. Свои задачи они выполнили — нажились. Какое им дело до страны. Они реализовали хороший бизнес-проект. Все остальное им ненужно, по большому счету.

Они все удачно отняли и поделили, распилили бюджеты, все, какие можно было распилить, хорошенько высушили МВФ , который им финансирование давал. А сейчас Украина, по сути дела, находится на содержании Европейского союза. Это ведь европейцы под нажимом тех же американцев выделяют украинцам деньги, американцы — не дают.

«СП»: — Ну и как тут Киев будет искать «алгоритм решения проблем Украины политическим путем», к чему призывает этот экс-министр?

— За последние двадцать лет много странных личностей на министерских постах было замечено на Украине. И этот давно уже в утиль ушел.

Давая оценки подобного рода заявлениям, важно понимать, что их авторы, высказываясь в публичном пространстве, преследуют, в первую очередь, свои личные цели.

То есть, этот товарищ, надеется, что его персонально заметят, и пригласят искать этот самый алгоритм. Он как раз и намекает: мол, «когда мы этот алгоритм найдем, мы ликвидирует все прорехи украинской внешней политики, а пока оценивать ее и, тем более, взыскивать за просчеты в ней, нельзя».

Интересную индульгенцию придумал. И надеется, что его с этой индульгенцией пригласят во властные кабинеты и дадут хороший паек.

«СП»: — А украинская дипломатия, она вообще еще существует?

— Что-то осталось, конечно. Я думаю, что там наравне с одиозными фигурами, которые мы постоянно видим в публичном пространстве (потому что они туда все время высовываются), есть и честные дипломатические сотрудники. Это как украинский народ — он тоже очень разнообразный.

«СП»: — И что, например, можно отнести к дипломатическим прорывам ведомства Климкина?

— Прорывы там только в части канализации. Вот в коммуникациях канализационных у них прорывы бывают. В работе — нет.

Но опять-таки важно понимать, что нынешняя дипломатия Украины, какая она есть, она обслуживает интересы той толпы олигархов, которой сейчас власть на Украине и принадлежит. И обслуживает, видимо, нормально. Раз Климкин все еще занимает пост министра иностранных дел при полном отсутствии результатов и при том позоре, который народ Украины каждый раз испытывает, когда этот деятель появляется на каком-либо саммите.

Климкин хорошо обслуживает Порошенко и его людей, именно поэтому он нужен и востребован. В плане отстаивания личных интересов Порошенко дипломатия Украины работает эффективно.