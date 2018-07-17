Политолог: «расследование» по МН17 выглядит как минимум глупо

Дмитрий Полянский. Москва готова предоставить документы и специалистов для расследования крушения малайзийского Boeing в Донецкой области в июле 2014 года, однако зарубежных партнеров это не очень интересует, заявил журналистам исполняющий обязанности представителя России при ООН

"В настоящий момент нас совершенно не устраивает то, как было проведено расследование, и складывается впечатление, что так называемая «русская вина» была решена с самого начала, и иллюзий относительно результатов расследования у нас нет", — сказал Полянский.

Он отметил, что «расследование должно вбирать в себя позиции всех сторон, включая Россию».

"Российские материалы, российские данные были отклонены несколько раз, и, соответственно, не были включены в результаты расследования, в то же время, к сожалению, есть много ссылок на социальные сети и на очень сомнительные группы в интернете, которые не могут быть надежным источником информации в таких случаях", — сообщил дипломат.

Кроме того, по его словам, «большое количество данных не включено в расследование».

"Они (западные страны — ред.) просто игнорируют нас, мы не участвуем в расследовании, и они говорят, что им решать, включают ли они материал из России или нет, доверяют нашей информации или нет. То же самое касается украинской стороны. Мы считаем, что в украинской части расследования есть много информации, которая у них не запрашивается и именно поэтому мы считаем, что расследование далеко от того, чтобы быть честным, полным и прозрачным", — добавил Полянский.

Он уточнил, что изначально остается один из самых важных вопросов о том, «почему украинцы позволили самолету попасть в воздушное пространство, находившееся в зоне боевых действий, что противоречит всем нормам ИКАО — Международной организации гражданской авиации».

Полянский добавил, что «если мы хотим, чтобы с самого начала просто обвинили одну конкретную страну, то нам не нужно это расследование, а это то, что сейчас и происходит».

Международная следственная группа JIT в июне представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска . Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.

"Звучат обвинения, что самолет был сбит «Буком». В России есть все документы: их номера, когда и куда они были передислоцированы, кому были проданы. Кроме того, концерн «Алмаз-Антей» провел эксперименты, в том числе подрыв ракеты, изучил конфигурацию поражающих элементов и разлет осколков. Все это не было учтено, включая данные российских Военно-космических сил, которые предоставили информацию об оперативной воздушной обстановке на тот момент. Но эти данные не были приняты к сведению, никто не был допрошен. Все это выглядит как минимум глупо. Потому что если есть свидетели, а их не привлекают к расследованию, значит, у расследования есть другие интересы, и они, конечно, политические. И мы это видели: в расчет была взята единственная версия, а основной формой доказательств являются фотографии из соцсетей. Но чем больше будут давить и превращать в политику эту историю, тем больше будет здравых голосов и требований провести объективное расследование", — считает Леонид Крутаков.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама Куала-Лумпур , потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины . На борту находились 298 человек, все они погибли.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

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