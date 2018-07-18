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«Там геноцид!»: Лютый избавится от гражданства Украины
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Там невозможно жить: олимпийский чемпион намерен отказаться от гражданства Украины 

ТК «Звезда» 45 минут назад
Фото: РИА Новости
По словам спортсмена, ранее он был патриотом Украины, однако такой позиции он придерживался до тех пор, пока не начал там жить.
Украинский специалист, бывший тренер «Ростова» и «Локомотива», олимпийский чемпион 1988 года Владимир Лютый заявил, что собирается отказаться от гражданства Украины в связи с тем, что в этой стране «невозможно жить».
Он рассказал о том, что уже начал работу в составе немецкого клуба «Ганза», а также переехал в Германию. Тем не менее Лютый отметил, что пока еще у него есть украинский паспорт, однако он «долго не задержится».
«Мне очень жаль украинский народ, и я сочувствую ему. Люди бегут оттуда, как с тонущего корабля. Там невозможно жить. В Украине люди просто существуют. Я испытал это на собственной шкуре», — поделился он.
По словам Лютого, ранее он был патриотом Украины, однако такой позиции он придерживался до тех пор, пока не стал там жить. Он подчеркнул, что в настоящее время в стране творится «беспредел украинской власти», а также «повсеместная коррупция и геноцид населения», цитирует его слова портал Football.ua.
Ранее президент Украины Петр Порошенко объявил о своей уверенности в особой значимости страны для США и НАТО.
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