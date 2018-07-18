Аваков нашел общий язык с Донбассом

На Украине неожиданный переполох. Главный полисмен Арсен Аваков неожиданно выступил за послабление для жителей Донбасса и предложил вернуть им для общения русский язык, восстановив его региональный статус.

Собственно, этот статус русского языка был закреплен в 13 из 27 областей Украины еще в 2012 году законом «Об основах государственной языковой политики». Но после февральского госпереворота 2014 года Рада по инициативе националистов проголосовала за его отмену. Что, в конечном итоге, во многом и спровоцировало волну народных протестов жителей восточных регионов, которых новая украинская власть, тем самым, фактически лишила права говорить на родном языке.

И теперь всех украинцев пытаются превратить в галичан.

Четыре с половиной года на государственном уровне (и не только) в стране ведется агрессивная пропаганда ненависти ко всему русскому. К русской литературе — ее не издают и запрещают к ввозу на территорию Украины. К русской музыке и песням, прослушивание которых приравнивается к «сепаратизму» и грозит застенками СБУ . К русским фильмам, которые в большинстве своем давно под запретом. И к Русской православной церкви , храмы которой жгут и разоряют, а прихожан травят и притесняют.

За русскую речь сегодня на украинских центральных телеканалах предлагают ломать челюсти. Или отправлять в тюрьму на восемь лет, лишать работы и ущемлять в гражданских правах.

А тут, такая смена настроений. Один из самых одиозных представителей «партии войны», куратор нацистских карателей из «Азова» Аваков, призывавший недавно к «зачисткам» народных республик «Градами», вдруг предлагает обсудить статус русского языка в Донбассе в качестве регионального на временной или постоянной основе. Правда, подается это, как некий «допустимый компромисс» для украинского общества на период, как указывает министр, «деоккупации» неподконтрольных Киеву территорий.

— Заявление Авакова стоит рассматривать в контексте будущих президентских выборов на Украине, — считает директор Центра информационного и общественного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов . — Там предвыборная гонка уже началась, пусть и неофициально. И Аваков, на мой взгляд, своими заявлениями пытается просто обратить на себя внимание.

А его заявления очень разные — от того, что Донбасс можно «деоккупировать» за два-три дня силами одной только полиции, до вот этого — о языке. Вопрос в том, какой аудитории он хочет больше понравиться? Внутренней, либо той, что из-за океана руководит в настоящее время всеми процессами на Украине?

Не секрет, что у Порошенко в Вашингтоне очень плохие акции. И Аваков просто делает все возможное, чтобы произвести на хозяев лучшее впечатление.

«СП»: — А языковой вопрос, какую роль здесь играет? Ведь, учитывая, какие в стране националистические настроения, не очень верится, что предложение Авакова сработает ему в «плюс». Да, и Донбасс вряд ли поддастся на эти обещания…

— Главное, чтобы это предложение пришлось по сердцу американцам. Для этого как раз Аваков и рисует себя таким мудрым политиком, который старается выбирать принцип «золотой середины». В глазах заокеанских кураторов он, как бы, делает попытку утихомирить жителей Донбасса, чтобы они вернулись в состав Украины.

То есть, пытается предстать перед американцами более здравой альтернативой Петру Порошенко, ничем не рискуя при этом.

«СП»: — Зачем? Насколько известно, он не является его конкурентом, в отличие от той же Юлии Тимошенко , которая уже объявила о своих президентских амбициях.

— До официального старта президентской гонки на Украине еще есть время. И раньше стартовать опасно — можно привлечь внимание и вызвать шквал критики в свой адрес. Поэтому Аваков может вступить в борьбу уже максимально близко к моменту начала избирательной кампании.

Да, Тимошенко сейчас опережает нынешнего президента в предвыборных рейтингах. Но у нее и антирейтинг — один из самых высоких и на Украине, и в США

У Авакова тоже был «прокол» — он, как мы помним, оскорблял Трампа, когда тот был еще кандидатом в президенты. Но в США это сейчас, скорее, плюс, чем минус. Поэтому, на мой взгляд, у него есть шансы рассматривать себя как будущего главу украинского государства.

«СП»: — То есть, Аваков, это «спящий» пока еще кандидат на пост президента Украины?

— Можно сказать и так. Это возможно.

Но вряд ли своими посулами он сможет купить жителей Донбасса, тем более, жителей ДНР и ЛНР. Потому что там люди прекрасно понимают, что это его обещание, не более чем «морковка». И что за этим стоит, тоже прекрасно себе представляют.

Год назад в Луганске я беседовал с одним местным жителем. Он сказал тогда следующее: «Если Украина сюда зайдет, то убивать и „чистить“ будут всех, а не только сторонников ЛНР. Для нас возвращение под юрисдикцию Киева, это смерть и изгнание с родной земли. Поэтому мы двумя руками — за республику».

Политолог Александр Асафов, со своей стороны, с предстоящими выборами заявление Авакова связывает в последнюю очередь:

— Несмотря на то, что все события и заявления в украинском политическом пространстве сейчас принято рассматривать в рамках предвыборной гонки, мне кажется, что суть предложения Авакова не в этом.

Все его последние предложения являются частью, так называемой, «Стратегии деоккупации Донбасса», где он описывает шаги, которые следует предпринять на неподконтрольных Киеву территориях после введения туда миротворцев. Это целая военно-идеологическая операция в его глазах.

Главу украинского МВД сложно, скажем так, заподозрить в симпатиях к русскому языку или к его носителям, тем не менее, в рамках его программы это все достаточно логично укладывается. Сам Аваков, как не очень хороший носитель мовы (говорить по-украински он так и не научился), видимо, понимает, что если эти планы будут реализованы, и его «воины света» войдут в Донбасс, люди там их просто не поймут. Среда коммуникации будет отсутствовать. А ведь им нужно будет донести определенные идеологемы и определенные мысли, чтобы сделать их, наконец, хоть немного украинцами.

Опять же, общаться с пленными, их допрашивать…

Поэтому в качестве временной меры Аваков предлагает, соответственно, предать русскому языку там какой-то статус. Чтобы был, так сказать, технический — коммуникационный — инструмент для общения с местным населением. В этом можно даже увидеть даже некий аванс — мол, убивать за язык мы вас не будем, мы его временно разрешим.

«СП»: — Он, что, думает всерьез, что на территории республик ему кто-то позволит эти планы осуществить?

— А это неважно. Он таким образом укрепляет определенные политические позиции и утверждается на платформе «ястреба» — т.е. «столбит» себе фундамент, который может ему пригодиться и в электоральной борьбе. Конечно, сейчас Аваков не выглядит каким-то уверенным кандидатом в забеге за президентским креслом, но совершенно очевидно, он в этом направление работает.

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