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СБУ завела дело на депутата Рады Пашинского
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СБУ завела дело на депутата Рады Пашинского 

РИА Новости 22 часа назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 16 июл — РИА Новости. Служба безопасности Украины завела уголовное дело на председателя комитета Верховной рады Украины Сергея Пашинского, который якобы угрожал секретарю комитета Татьяне Блестел и ее семье физической расправой, сообщил на брифинге в понедельник генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Ранее украинские СМИ сообщили, что заведующая секретариата комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Татьяна Блестел обратилась в Генпрокуратуру с заявлением о том, что Пашинский угрожал ей и ее семье убийством. Депутат обвинения отрицает.
"Заявление зарегистрировано и передано по подследственности в Службу безопасности Украины", — сказал Луценко на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.
По его словам, следователи СБ Украины приняли заявление, будут проведены все необходимые следственные действия. «Конечно, это будут и допросы, и перекрестные допросы, и много других необходимых вещей… все мы знаем господина Пашинского, он имеет достаточно реактивный характер, но в данном случае, если правда то, о чем пишет заявитель, то это уже не просто эмоции», — сказал Луценко, отметив, что детали инцидента ему не известны. Генпрокурор не исключил применения полиграфа в этом деле.
"Думаю, что до завершения каникул народных депутатов (до осени — ред.) мы будем готовы дать промежуточный ответ, есть ли основания для снятия депутатской неприкосновенности с народного депутата (Пашинского — ред.)", — отметил Луценко.
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