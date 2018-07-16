Украинцам и белорусам могут упростить приобретение российского гражданства

«С 2014 года у нас действует норма, позволяющая иностранным гражданам — носителям русского языка приобрести российское гражданство в упрощённой форме, — рассказал в ходе совещания по усовершенствованию миграционного законодательства в Совете Федерации первый замглавы МВД Александр Горовой . — Однако мы столкнулись с проблемами в реализации этой нормы».

По его словам, из-за большого количество украинских граждан, которые желают получить российский паспорт и являются потенциальными носителями русского языка, нагрузка на территориальные комиссии по определению статуса носителя увеличилась в 15 раз. По данным МВД, примерно 160 тысяч граждан Украины, которые уже имеют вид на жительство (ВНЖ), могут сменить гражданство по упрощённой форме.

Упрощённая форма имеет значительные преимущества. Во-первых, человеку не нужно ждать, пока пройдёт 5 лет с момента получения ВНЖ. Заявление можно подать уже через 3 года. Во-вторых, не потребуется ожидать целый год, пока рассмотрят прошение. Заявку носителей русского языка одобряют за 3 месяца.

«Мы подготовили законопроект, предусматривающий освобождение данной категории иностранных граждан от прохождения собеседования на комиссиях в территориальных органах по признанию иностранных граждан носителями языка», — заявил Александр Горовой.

Также от этой процедуры проектом закона освобождаются граждане Республики Беларусь, где русский является одним из государственных языков.

Законопроектом также предлагается наделить Минпросвещения полномочиями устанавливать единые критерии для определения уровня знаний носителя русского языка.