Украине грозит дефолт

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Украинский экономист предупредила об угрозе дефолта 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Украинский экономист Татьяна Богдан в своей статье в издании "Зеркало недели" предупредила об угрозе дефолта в стране.
Эксперт отмечает, что дефицит текущего счета платежного баланса Украины за пять месяцев составил $415 млн, что на $107 млн больше, чем за аналогичный период 2017 года.
"Негативным является тот факт, что Национальный банк допустил уменьшение объема международных резервов одновременно с номинальной ревальвацией курса гривны (на 6,9% за пять месяцев с начала года)", — подчеркнула Богдан.
Экономист добавила, что на фоне пиковых нагрузок выплат по внешнему госдолгу отсутствие поддержки международных организаций может привести Киев к дефолту.
Ранее Нацбанк Украины назвал главный риск для экономики страны.
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