Санкции: курсы кройки и шитья

Полицейская служба безопасности Норвегии проводит расследование относительно компании Titania Kronos, которую подозревают в нарушении режима антироссийских санкций ЕС , введенных в связи с незаконной аннексией Крыма , из-за поставки ильменитовой руды на полуостров.

Германии проводится следствие относительно нарушения санкций ЕС двумя судоходными компаниями — Hansa Heavy Lift из Гамбурга и Heinz Corleis KG из Штаде, которые доставили из Норвегии в Крым 35 тыс. тонн ильменитовой руды.

По логике, первым должно было бы появиться сообщение о расследовании этих фактов нарушения санкционного режима Крыма в Украине . Ведь журналистское расследование издания Вlackseanews вышло еще в декабре 2017 г. сразу после поставок норвежского ильменита немецкими судами. Но официального расследования нарушений санкций не будет. Не только относительно этих фактов — вообще никаких. Потому что украинским законодательством это не предусмотрено. Санкции есть, а ответственности за их нарушение нет. Не только уголовной, но и административной.

Поэтому в Германии и Норвегии может вестись расследование относительно нарушения санкций ЕС, а в США — санкций, примененных их правительством. А в Украине, из-за нарушения территориальной целостности которой, собственно, с первых дней оккупации начали вводиться западные ограничительные меры, такие расследования пока что невозможны. Хотя, опять же, по логике, именно украинские следователи должны были бы создать прецедент успешных расследований случаев нарушения антироссийских санкций и схем их обхода.

В том числе и относительно многократно описанной и задокументированной в расследованиях украинских журналистов «ильменитовой схемы», о которой, благодаря следствию в Германии и Норвегии, снова много пишут западные СМИ. Напомню: сырье, которое, по документам, экспортируется в Россию , доставляют в Керченский пролив, где на рейде переваливают на российские суда и транспортируют в закрытый керченский порт Камыш-Бурун (а в этом году — еще и в порт на озере Донузлав под Евпаторией ). Претендент на ильменитовый концентрат в Крыму один — завод «Крымский титан» Дмитрия Фирташа . Представители компаний-судовладельцев солидарно заверяют: не знали, что груз будет доставлен в подсанкционный Крым, так что ничего не нарушали. «Незнайке» Siemens , чьи турбины, несмотря на санкции, запрещающие поставку нового оборудования для энергетического сектора, были доставлены в закрытые порты Севастополя и Феодосии и установлены на ТЭС, как мы знаем, нарушение сошло с рук. Так что не исключено, что и к немецким судовладельцам или норвежскому продавцу ильменитовой руды, в конце концов, наказание применено не будет: ведь по документам у них также все нормально.

Суть «ильменитовой схемы» в том и состоит, что каждое ее звено — от закупки ильменитового концентрата у украинского государственного (!) Иршанского ГОК компаниями-посредниками; «экспорта» в Россию через турецкие порты до перегрузки на якорной стоянке или вне рейда российского порта на российские теплоходы, формально законодательства Украины не нарушает и под санкции — западные и наши — не подпадает. Хотя всем вроде и понятно, что в конце цепи — преступление и нарушение санкций, а все, что ему предшествовало, — подготовка к его совершению. Но украинские правоохранители разводят руками и отпускают суда-нарушители: не прописана в украинском Уголовном кодексе статья за нарушения санкций, а доказательств того, что суда заходили в крымские порты, тоже нет. Те же, которые собрали журналисты-расследователи, по УПК, доказательствами признаны не будут. Утверждение спорное, потому что, во-первых, все суда, отгрузившись на рейде, выходят из Керчь-Еникальского канала по фарватеру, который является акваторией закрытого порта Керчь , и ему же платят канальный сбор. Во-вторых, то, что смогли получить журналисты, может (должна иметь) и разведка. Но сейчас о другом.

Начало цепочки — в Украине, в сфере управления украинского правительства , в пределах компетенции СБУ и в поле политической ответственности президента и всего СНБО. «Крымский титан» не мог бы работать без украинского ильменита (поставки из Норвегии — мелочь), но на Иршанском ГОК тоже, наверное, не знают, кому на самом деле его продают. «Юкрейниан кемикал продактс» говорит, что не причастна к управлению крымским заводом, и все ей верят, хотя на незаконный экспорт диоксид титана из Крыма идет по ее сертификатам (не исключено, что и на российские оборонные предприятия). Компании — участники «ильменитовой схемы» известны. Но в санкционном списке Украины — только московское ООО «Титановые инвестиции», которое тут же освободило место в схеме другому ООО — «ЦОТ» («Центру оптимальных технологий»), которое и поставляет ильменит в Крым через цепочку прокладок.

Нынешняя бездеятельность украинских членов правительства и силовиков в вопросе «ильменитовой схемы» может стоить Украине очень дорого. Если расследование в Норвегии и Германии признает, что в действиях судовладельцев и химической компании, которые поставили в Крым ильменитовую руду, нет нарушения санкций, то их эффективность будет существенно подорвана, а выдуманная Фирташем схема — признана безопасной для применения, и количество «незнаек» возрастет. Желающих зарабатывать в «серой» зоне много.

Украинская власть едва ли не ежедневно призывает мир усилить давление на Россию для прекращения агрессии против Украины, в том числе продолжая и расширяя экономические санкции. При этом СНБО, руководитель которой — президент, формируя украинские санкционные списки, не стыдится «забывать» вносить в них российских олигархов, политиков и бизнесменов и компании, которые есть в списках США и ЕС. И титан — это еще цветочки…

Дырявый мешок украинских санкций

В апреле нынешнего года президент Петр Порошенко пафосно откликнулся на решение Минфина США ввести санкции против российских олигархов и топ-чиновников. «Свободный мир и в дальнейшем укрепит свою коалицию против Москвы при четком лидерстве Вашингтона и на основе мощного трансатлантического единства и общих ценностей», — написал Порошенко в Facebook. И сообщил, что уже в ближайшее время ожидает от СНБО комплексных предложений по синхронизации украинского и американского санкционных режимов.

Спустя месяц СНБО внес изменения в санкционные списки, и президент заявил, что решения «четко синхронизированы» с партнерами из ЕС и США: «Своим сегодняшним решением мы скоординируем новые вводимые санкции с санкциями США против граждан и юридических лиц Российской Федерации. Они связаны как с применением РФ химического оружия в центре Европы — в Великобритании , так и с проведением незаконных выборов президента на территории оккупированного Крыма».

Убедиться в синхронизации списков оказалось непросто: подписанный почти через две недели Указ президента о введении в действие упомянутого решения СНБО был опубликован на сайтах без активных ссылок на приложения с перечнями физических и юридических лиц, для которых были продолжены и применены санкции. А когда (после звонков и информационных запросов Центра журналистских расследований) приложения обнародовали, выяснилось, что синхронизация очень своеобразная. Первым «нехватку» подсанкционных олигархов увидел народный депутат Сергей Лещенко . В списке не оказалось ближайшего друга Путина — Аркадия Ротенберга , внесенного в санкционные списки США еще 20 марта 2014 г. По мнению Лещенко, Порошенко «спасает» Ротенберга, поскольку тот поставляет компаниям Фирташа аммиак для производства минеральных удобрений. Следовательно, в украинском санкционном списке нет химкомпании Ротенберга, зато есть его и Фирташа конкуренты, которых нет в списке США! Реакции на эти обвинения со стороны Порошенко не было. Но 21 июня СНБО принимает новое решение о расширении списков, и президент молниеносно вводит его в действие. Поводом подается необходимость введения санкций, «симметричных введенным правительством США 11 июня» против юрлиц, причастных к деятельности спецслужб РФ в киберпространстве. СНБО в своем сообщении отмечает, что среди лиц, против которых введены санкции, есть и «известный российский миллиардер Аркадий Ротенберг и члены его семьи». Но от этого санкционные списки Украины не стали синхронизированными с американскими. Наше сравнение обнаружило немало интересных «потеряшек» СНБО. Их десятки, поэтому остановимся на знаковых.

Начнем с «синхронизированного» Ротенберга-старшего. В украинский список до сих пор не включено ООО «СГМ-Мост» —дочь ООО «Стройгазмонтаж» Ротенберга, генподрядчика строительства моста. «СГМ-Мост» было основано в 2015 г. специально для управления проектом строительства моста через Керченский пролив. Под американские санкции оно попало вместе с другими компаниями, принимающими участие в строительстве моста, еще 1 сентября 2016 г.

В списке OFAC Минфина США — четыре компании из Группы «Совфрахт-Совмортранс», в украинский — не попало ни одной. Хотя это именно ее суда и паромы доставляли российских военных и технику в Крым, ее баржи-понтоны привезли в Севастополь и Феодосию турбины компании Siemens.

Это компании «СМТ-К», паромы которой работают на линии Керчь-Кавказ, Управляющая компания «Совфрахт», ОАО «Совфрахт», ЗАО «Совмортранс». Главы правления «Совфрахта» — Дмитрия Пурима , возглавляющего и крымское отделение партии «Деловая Россия», в санкционном списке тоже нет. А в Одессе продолжает работать ООО «Совфрахт Украина», зарегистрированное на Константина Пурима — младшего брата главы правления ГК.

Под украинские санкции попали лишь две из четырех, внесенных в список США, компаний, суда которых фрахтовал «Совфрахт» для перевозок горючего в Крым.

И Дерипаска, и Мордашов, и Тимченко внесены в перечень физлиц, к которым применены персональные санкции СНБОУ, что, впрочем, не мешает им и в дальнейшем иметь бизнес в Украине, и даже отчуждать заблокированные санкциями активы. Например, Алексей Мордашов, контролирующий ЧАО «Днепрометиз», попал под украинские санкции в сентябре 2016 г. Они предусматривали «блокирование активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться надлежащим ему имуществом». Несмотря на это, 27 октября 2017 г. «Северсталь» объявила, что продала «Днепрометиз» компании «Диалзоне Холдинг Лтд» с Виргинских островов. Эти изменения отображены в системе SMIDA, что означает: никаких проблем в Украине подсанкционный Мордашов с этой сделкой не имел.

Перечень «утерянных» россиян, в отношении которых СНБО не ввела санкций, хотя они есть в списке OFAC, тоже интересный и широкий. Назовем самых известных.

Алексей Громов — первый заместитель руководителя администрации президента РФ.

И на десерт, не поверите, — Евгений Пригожин . Невероятность его невнесения в список СНБО, который формируется в значительной степени прежде всего по представлениям СБУ, заключается в том, что глава Службы Василий Грицак не может не знать, кто такой Евгений Пригожин. Ведь изобличению деятельности ЧВК Вагнера он посвятил специальную пресс-конференцию. Да, это тот самый «ресторатор Путина», владелец фабрики троллей в Ольгино и финансист ЧВК Вагнера, Санкции США в отношении Пригожина были введены за предоставление финансовой поддержки «Агентству интернет-исследований», обвиняемом во вмешательстве в выборы в США в 2016 г.

Выводы — неутешительны. Особенно если принимать во внимание инсайдерскую информацию об: «обилечивании» кандидатов в санкционные списки на высшем властном уровне, что может легко объяснить снисходительность к бизнес-интересам подсанкционных российских олигархов в Украине; политическую торговлю санкционным активом в обмен на уничтожение конкурентов по бизнесу.

Добавим также, что действующий закон о свободной экономической зоне «Крым», который помог украинским олигархам сохранить активы в Крыму, разрешает то, что запрещено санкциями ЕС и США: инвестировать в бизнес на оккупированной территории, открывать предприятия, экспортировать произведенные в Крыму товары и т.д.

Следовательно, если говорить о синхронизации санкционной политики и мер Украины и США, то начинать надо с двух простых вещей. Во-первых, списки юридических и физических лиц, в отношении которых введены санкции США, должны быть полностью внесены в списки СНБО (при этом украинские могут быть и расширены).

Во-вторых, в санкционное законодательство Украины необходимо срочно внести изменения, которые четко определят основания для применения санкций, процедуру и мониторинг применения ограничений, схемы обходов санкций и манипуляций с активами фигурантов списков. Кто это должен делать? Вопрос дискуссионный. Есть пример и опыт OFAC — департамента министерства финансов США. Но поскольку санкции в Украине уже стали товаром, вряд ли кто-либо откажется от власти над ним добровольно.