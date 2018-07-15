Казанская поэтесса выступила в поддержку Олега Сенцова 

Татарстанская поэтесса Лилия Газизова выступила накануне в поддержку осужденного в России Олега Сенцова. Речь прозвучала в день празднования 275-летия поэта Гавриила Державина, пишут «Idel. Реалии». Газизова считает, что Олег Сенцов отбывает срок по сфабрикованному делу. «Я прошу и призываю помнить о том, что в России по-прежнему есть политзаключенные, — сказала поэтесса. — Один из них Олег Сенцов находится под стражей более двух лет по сфабрикованному делу». В своей речи Лилия Газизова напомнила, что Сенцов продолжает держать голодовку. Объявил он ее, требуя «освободить украинских политзаключенных», исключая себя из предполагаемого списка. Напомним, в России Олег Сенцов осужден по обвинению в подготовке террористических актов в Крыму. Сам он не признает вину. В то же время, часть общественности в России, Украине и других странах мира полагает, что дело Сенцова имеет политический окрас. Ранее звучали предположения, что Сенцов может быть обменян на российского журналиста Кирилла Вышинского, осужденного на Украине. Несмотря на то, что работа по обмену украинскими и российскими гражданами, осужденными в странах, ведется, окончательные списки не утверждены.