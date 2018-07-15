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Хабенский попал в базу «Миротворца»
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Хабенский попал в базу данных украинского «Миротворца» 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Komsomolskaya Pravda globallookpress.com
Российский актёр Константин Хабенский попал в базу данных украинского ресурса «Миротворец» в связи с посещением Крыма.
Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на сайт «Миротворца».
Отмечается, что актёр внесён в базу данных ресурса за «сознательное нарушение государственной границы Украины».
Ранее стало известно, что в базу данных «Миротворца» попал артист Гоша Куценко.
Осенью 2017 года в базу данных был внесён режиссёр Фёдор Бондарчук.
Представитель Бондарчука в беседе с ФАН прокомментировала данные сообщения.
RT на русском: последние новости
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