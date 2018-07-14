Зачем Сталин после войны отдал Польше часть Украины и Белоруссии

Перед началом Великой Отечественной войны в состав Украинской ССР входил район города Перемышля, а в состав Белорусской ССР — округ Белостока . После войны они оказались в составе Польши , как было до сентября 1939 года. Чем объяснить такой маневр Сталина, который разделил ту же Польшу перед началом войны?

Линия Керзона и пакт Молотова—Риббентропа

История установления границ между Польшей, с одной стороны, Украиной Белоруссией , с другой, берёт начало в событиях распада Российской империи и окончания Первой мировой войны. На соответствующие территории претендовали возродившаяся Польша, новоявленные независимые Украина и Белоруссия, а также советская Россия , выступавшая в данном случае от имени советских республик Украины и Белоруссии.

В то время приобрёл популярность лозунг свободного самоопределения народов. В 1919 году британский министр иностранных дел лорд Керзон попытался выступить посредником на переговорах между Польшей во главе с Юзефом Пилсудским и Украиной во главе с Симоном Петлюрой. Он предложил в качестве восточной границы Польши линию, как он считал, этнографической границы между областями с преобладанием польского и, соответственно, восточнославянского населения.

Однако Пилсудский проигнорировала линию Керзона и вынудил Петлюру подписать договор, по которому к Польше отходила не только Галиция, но и Волынь. В свою очередь большевики проигнорировали в 1920 году требование того же Керзона остановить своё наступление против Польши на этой линии. Тяжёлое поражение, понесённое Красной армией от Польши, заставило советских лидеров согласиться на мирный договор, по которому значительная часть Украины и Белоруссии восточнее линии Керзона вошла в состав Польши.

В августе 1939 года, при заключении в Москве советско-германского пакта, была намечена линия раздела Польши между СССР и Германией . 17 сентября 1939 года советские войска начали оккупацию территорий, обладание которыми было гарантировано соглашением с Германией. Новая граница между СССР и Германией была официально закреплена Московским договором между этими странами от 28 сентября 1939 года.

СССР объявил о воссоединении Западной Украины и Западной Белоруссии с соответствующими советскими республиками. На самом деле, новая граница СССР прошла в ряде мест значительно западнее линии Керзона, включив обширные территории с преобладанием польского населения.

Временный отказ СССР от всех присоединённых перед войной областей

После начала гитлеровской агрессии против СССР Сталин, заинтересованный в получении помощи от западных держав, пошёл на примирение с польским эмигрантским правительством Владислава Сикорского , которым руководила Великобритания

30 июля 1941 года в Лондоне был подписан договор между этим правительством и Советским Союзом о восстановлении дипломатических отношений и о сотрудничестве. Этим договором СССР объявлял недействительными все свои прежние соглашения с Германией, касавшиеся Польши. Следовательно, восточная граница Польши в Украине и Белоруссии, согласно этому договору, после войны должна была быть восстановлена.

Сталин постоянно искал предлога, который позволил бы ему отказаться от выполнения этого соглашения. Такой удобный случай настал в апреле 1943 года, когда нацисты объявили об обнаружении ими под Смоленском в Катыни массового захоронения пленённых Красной армией в 1939 году польских офицеров и расстрелянных затем по приказу НКВД. Польское эмигрантское правительство в Лондоне заявило о своём намерении участвовать в расследовании, предпринятом Международным Красным Крестом

Сталин тут же обвинил правительство Сикорского в потворстве нацистской Германии и разорвал с ним отношения. К тому времени, после победы под Сталинградом, международный вес СССР значительно вырос, и уже западные державы были заинтересованы в сохранении тесных отношений с ним, даже ценой отказа от мелких сателлитов, вроде эмигрантского правительства Польши.

Давление Запада

Британский премьер Черчилль понимал, что восстановление восточной границы Польши по состоянию на 1 сентября 1939 года после войны невозможно. Он пытался найти компромисс со Сталиным.

Вопрос о послевоенном устройстве Польши обсуждался в конце 1943 года на Тегеранской конференции глав исполнительной власти трёх великих союзных держав. Был принят общий принцип, что новая граница между Польшей и СССР должна пройти в общем и целом по линии Керзона, а Польша получит территориальную компенсацию за территории, утраченные в 1939 году, на западе, за счёт Германии. Это означало, что какую-то часть Украинской и Белорусской ССР по состоянию на 22 июня 1941 года Сталину придётся после войны Польше всё-таки вернуть.

Советы сдержали своё слово. 11 февраля 1944 года, после пересечения Красной армией бывшей (до 1939 года) границы с Польшей, советское правительство выступило с заявлением о своём видении государственной территории послевоенной Польши. В сентябре 1944 года намеченные к передаче земли были де-факто уже переданы в управление Временному правительству Польши, составленному из коммунистов и их союзников.

Дальнейшее урегулирование границ Сталин сделал предметом исключительно двусторонних переговоров между СССР и Польшей. При этом ему пришлось отбивать атаки Черчилля, который настойчиво требовал передачи Польше Львова . На Ялтинской встрече «Большой тройки» в феврале 1945 года лидеры трёх держав договорились, что новые границы между СССР и Польшей пройдут с отступом в пользу Польши на пять-восемь километров от линии Керзона.

Передача территорий

Новая граница была установлена договором, подписанным в Москве 16 августа 1945 года. По нему Польше была передана территория общей площадью более 27 тысяч квадратных километров с населением (на 1941 год) свыше одного миллиона человек. Граница прошла повсеместно на 5-8 км восточнее линии Керзона, при этом в районе городов Белз Сокаль отклонение составило 30 км, а в районе Беловежской Пущи — 17 км в пользу Польши.

Окончательная демаркация советско-польской границы была проведена в 1951 году, когда обе страны обменялись территориями площадью по 480 кв.км на западе Украины, спрямив линию границы на двух участках.

Уступка Сталиным Польше небольшой части захваченных перед войной территорий была призвана как смягчить позицию Англии по другим вопросам, так и сделать население советских республик Украины и Белоруссии более этнически однородным, ограничив их землями только с преобладанием украинского и белорусского населения, без значительного польского элемента. Впрочем, власти новой Польши были советскими ставленниками и оставались таковыми ещё больше сорока лет. Так что эта передача была в тот момент сродни коррекции границ советских административных образований.