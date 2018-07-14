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Гройсман: правительство Украины ввело 10 новых методов борьбы с контрабандой
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Гройсман: правительство Украины ввело 10 новых методов борьбы с контрабандой 

Вести.Ru 14 июля 2018
Фото: Вести.Ru
Украинский премьер Владимир Гройсман сообщил, что поступления в бюджет Украины почти на 3 миллиона долларов увеличились благодаря борьбе с контрабандой на границе.
Кабмин Украины в июне утвердил план действий по борьбе с контрабандой на таможне, когда происходит сращивание различных правоохранительных структур.
Гройсман также проинформировал, что правительство ввело 10 принципиально новых методов борьбы с контрабандой, усилили ответственность таможенных органов, передает РИА Новости.
Также МВД позволили работать с базами данных таможенников.
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