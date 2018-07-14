Спецслужбы Украины вербуют мирных жителей 

Свыше 50 мирных граждан Украины обратились с жалобами в министерство госбезопасности (МГБ). Они заявили, что спецслужбы пытаются их завербовать.
В числе пострадавших от действий СБУ оказались пенсионеры, инвалиды, а также люди, чьи родные проживают на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МГБ ЛНР.
Ранее News.ru писал, что экстремистская группировка «Правый сектор» (запрещена в России) вербует детей из неблагополучных семей. Несовершеннолетних обучают тактике ведения боя и выживания во время военных действий. Одно из подразделений организации находится на территории детского лагеря «Чайка» под Луганском. Именно там дети проходят обучение.
В начале июня стало известно, что служба безопасности Украины пыталась завербовать журналистку РИА Новости, прибывшую на суд по делу своего коллеги Кирилла Вышинского. Как рассказала сама Ирина Высокович, являющаяся корреспондентом литовского бюро, её вывезли на машине в неизвестном направлении.