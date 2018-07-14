Ещё
Спецслужбы Украины вербуют мирных жителей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Крым парализовало
Крым парализовало

Спецслужбы Украины вербуют мирных жителей 

News.ru 14 июля 2018
Свыше 50 мирных граждан Украины обратились с жалобами в министерство госбезопасности (МГБ). Они заявили, что спецслужбы пытаются их завербовать.
В числе пострадавших от действий СБУ оказались пенсионеры, инвалиды, а также люди, чьи родные проживают на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МГБ ЛНР.
Ранее News.ru писал, что экстремистская группировка «Правый сектор» (запрещена в России) вербует детей из неблагополучных семей. Несовершеннолетних обучают тактике ведения боя и выживания во время военных действий. Одно из подразделений организации находится на территории детского лагеря «Чайка» под Луганском. Именно там дети проходят обучение.
В начале июня стало известно, что служба безопасности Украины пыталась завербовать журналистку РИА Новости, прибывшую на суд по делу своего коллеги Кирилла Вышинского. Как рассказала сама Ирина Высокович, являющаяся корреспондентом литовского бюро, её вывезли на машине в неизвестном направлении.
News.ru: последние новости
Экипаж «Норда» могут обменять на украинских моряков Надежда Савченко объявила бессрочную голодовку В Украине грабят могилы евреев времён Холокоста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин опоздал на встречу к Трампу359
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным75
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина437
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»216
Адвокат Киркорова требует с 10-летней дочери $420 тыс.15
Видео
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
05:24
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
00:47
Беркут напал на девочку на этнофестивале
Происшествия
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
00:14
Жириновского облили пивом
Происшествия
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
01:00
Адвокат Киркорова требует с 10-летней дочери $420 тыс.
Шоу-бизнес
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение