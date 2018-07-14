ВСУ массово вербует луганских жителей

Жители ЛНР жалуются на попытки вербовки спецслужбами Украины

Более 50 мирных жителей обратились в министерство госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики с жалобами на попытки вербовки со стороны спецслужб Украины , сообщили РИА Новости в пресс-службе МГБ ЛНР.

"Только за последний месяц в министерство госбезопасности обратилось свыше 50 человек, пострадавших от преступных действий СБУ. Большинство из них — пенсионеры, инвалиды и граждане, чьи родственники проживают на территории Украины, — лица, которых принуждают к противоправной деятельности посредством шантажа", — уточнили в МГБ.

В министерстве уточнили, что жители республики становятся объектами вербовки сотрудников СБ Украины при попытке пересечь линию соприкосновения в Донбассе.