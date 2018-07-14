Украина решила «подкупить» крымчан водой

Экс-глава МВД Украины предложил Киеву план «возвращения» Крыма

Бывший министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев предложил киевским властям снабжать Крым водой из Днепра.

По его словам, это поможет Киеву в "реинтеграции" полуострова. Могилев заявил, что без подачи воды извне Крым "засохнет", потому что в северной и центральной части полуострова "много пустот" и "нет больших запасов воды".

"Если мы считаем, что граждане, живущие в Крыму, — граждане Украины, и думаем о дальнейшей реинтеграции Крыма, то надо думать о людях, которые там живут. А мы понимаем, что вода — одна из самых важных составляющих в жизнеобеспечении человека. Там может быть катастрофа, в засушливые годы, но она может быть исправлена только при подаче воды из Днепра в Крым", — сказал Могилев в интервью телеканалу "112 Украина".

Экс-министр также предложил Киеву продавать на полуостров пресную воду, вместо того, чтобы "сбрасывать ее в Черное море". Украинские политики и чиновники не раз говорили о "возвращении" Крыма. Так, экс президент страны Леонид Кравчук предлагал для этой цели предоставить полуострову особый статус, при котором "субъектом власти будут крымские татары".

Бывший министр обороны и лидер партии "Гражданская инициатива" Анатолий Гриценко заявлял о наличии у Киева "неофициального плана" по реинтеграции Крыма и Донбасса. По его словам, этот сценарий не предусматривает силовых методов воздействия. Высказалась на эту тему и Юлия Тимошенко: бывший премьер-министр Украины заявила, что для "возвращения" Крыма нужно укрепить армию и провести переговоры в Будапештском формате — с участием лидеров России, Украины, США и Великобритании.

Крым вернулся состав России после референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. За воссоединение высказались более 95% жителей полуострова. Москва не раз заявляла, что голосование прошло в соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос о принадлежности Крыма "закрыт окончательно".