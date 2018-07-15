В Турции скончался украинец, которого избил россиянин из-за конфликта во время матча Россия — Хорватия

Гражданин Украины скончался в Анталии ( Турция ) после того, как его избил россиянин. 57-летний украинский турист из Запорожья неделю пребывал в коме.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», житель Запорожья умер в субботу около 10:00. Украинец получил тяжелые травмы вследствие того, что на территории гостиницы в городе Аланья, провинция Анталия его избил гражданин РФ . По имеющейся информации, конфликт между гражданином Украины и 30-летним туристом из России возник во время просмотра матча 1/8 финала ЧМ-2018 Россия — Хорватия (2:2, по пенальти — 3:4).

По словам родственников погибшего, турецкая полиция оштрафовала россиянина на 800 долларов, после чего тот уехал на родину.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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