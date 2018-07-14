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Синод РПЦ принял послание по случаю годовщины Крещения Руси
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Синод РПЦ принял послание по случаю годовщины Крещения Руси 

РИА Новости 14 июля 2018
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем послании к годовщине Крещения Руси, опубликованном после завершения заседания Священного синода, выразил обеспокоенность разрушением церковного единства на Украине, заявил журналистам пресс-секретарь предстоятеля РПЦ священник Александр Волков.
"Сейчас в братской нам Украине, в стране, где находится священная Днепровская купель крещения народов Руси, стихии мира сего восстают на Церковь святого князя Владимира, пытаясь разрушить единство этой святой Церкви. Духовенство и верующие подвергаются несправедливым обвинениям и поношениям. Но мы верим, что никакое давление извне не сможет разрушить узы любви, объединяющей нас в единое Тело Церкви", — говорится в послании.
По словам Волкова, в РПЦ считают чрезвычайно важным постоянно напоминать об «историческом ключевом выборе князя Владимира». В этом году торжества в честь 1030-летия Крещения Руси пройдут по всей стране.
"Главным событием станет торжественная праздничная литургия на соборной площади Московского Кремля — никогда ранее богослужения в Кремле под открытым небом не проводились. Ожидается несколько тысяч человек, служение возглавит патриарх, праздничный крестный ход отправится на Боровицкий холм, где в прошлом году был установлен памятник князю", — уточнил священник.
Праздничные мероприятия пройдут и в столице Украины, несмотря на сложное положение Украинской православной церкви. «Мы знаем, как политики разных мастей в угоду своим политическим воззрениям пытаются сегодня устроить в соседней стране неестественные формы церковного устройства», — отметил руководитель патриаршей пресс-службы.
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