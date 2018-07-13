Раскрыта судьба избитого россиянином до полусмерти украинца

Украинца Андрея Сову, которого до состояния комы избил россиянин, пробравшийся на территорию турецкого отеля, доставят домой 14 июля. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

Украины Заместитель директора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич заявил, что страховая компания решила отправить пострадавшего жителя Запорожья на Украину на санитарном самолете.

7 июля мужчину привезли в больницу с черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием в мозг, где врачи сразу прооперировали его. Кирилич утончил, что Сова все еще находится в коме, однако его разрешили перевезти на родину.