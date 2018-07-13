Верховная Рада разрешила «Укроборонпрому» обокрасть Россию

Вороватый закон звучит солидно: «О внесении изменений в законы Украины по решению некоторых вопросов задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса — участников Государственного концерна „Укроборонпром“ перед государством-агрессором и/или государством-оккупантом и обеспечения их стабильного развития».

Инициатором стал депутат от «Блока Петра Порошенко» Андрей Вадатурский. Законопроект поддержали 244 депутата при необходимом количестве 226 голосов. Необходимое количество голосов дали фракции «Блок Петра Порошенко», «Народный Фронт», «Самопомощи» и Радикальной партии. Закон еще должен подписать президент Украины.

Закон освобождает предприятия госконцерна «Укроборонпром» от обязательств по расторгнутым договорам в сфере военно-технического сотрудничества с РФ. В частности, этим законопроектом России запрещается в ходе действующего конфликта взимать долги с «Укроборонпрома». Также запрещено судебное производство по делу о банкротстве предприятий оборонно-промышленного комплекса по заявлениям юрлиц, связанных с Россией.

Поводом для принятия данного закона стал целый ряд исков в российские судебные инстанции со стороны предприятий-заказчиков с требованием взыскания задолженности и пени, на что украинские предприятия обычно отвечали ссылками на обстоятельства форс-мажора.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, «проведение судебных разбирательств на территории государства-агрессора повлекло вынесение ряда судебных решений, по которым украинская сторона обязана выплачивать суммы, превышающие стоимость самого договора».

Согласно озвученным в ходе заседания парламента оценкам, общий объем предъявленной к выплате предприятиям ОПК Украины задолженности оценивается в около 3,8 млрд грн (свыше 7 млрд рублей).

В документе отмечается, что до августа 2014 года Россия заключила ряд хозяйственных договоров с предприятиями украинского оборонно-промышленного комплекса на поставку товаров военного назначения и двойного использования. Большинство этих договоров предусматривало предоплату в размере от 80 до 100%, которые были выплачены российской стороной, а продукция так и не была поставлена.

Иными словами, средства были зачислены на украинские предприятия, товар по заказу был изготовлен, но не был поставлен, поскольку в 2014 году был введен в действие указ президента Украины Петра Порошенко № 691/2014, который запрещает экспорт в РФ продукции военного назначения.

Народный депутат Иван Винник заявил, что этим законопроектом запрещается России на время войны взимать долги с «Укроборонпрома». Он добавил также, что поскольку именно Россия нарушила юридические нормы, то Украина может отступить от своих обязательств по выполнению решений судов. Кроме того, по его словам, если не запретить России взыскание долгов с предприятий «Укроборонпрома», то военно-промышленный комплекс в Украине остановится.

Депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук в ходе обсуждения законопроекта был более откровенен, заявив о том, что Украина никогда не выполнит взятые на себя ранее обязательства и, мало того, ожидает от России репараций за «агрессию».

«Давайте скажем честно — эти контракты Украина никогда и ни при каких обстоятельствах выполнять не будет, потому что военное сотрудничество со страной-агрессором является невозможным. Российская Федерация должна Украине репарации, и я убеждён, что, рано или поздно, она их будет платить», — заявил Мосийчук.

Депутат от «Батькивщины» Александра Кужель выступила против законопроекта, но на том основании, что российские суды Украине и без того не указ.

«Решения российских судов пусть Путин складывает себе в тумбочку, у нас украинское и европейское законодательство. Нечего прикрывать шуры-муры Укроборонпрома, которым уже четыре года управляет президент», — заявила Кужель.

Депутат от «Самопомичи» Роман Семенуха призывал вообще ликвидировать Укроборонпром, и вспомнил при этом Древний Рим

«Во время войны на этом предприятии задолженность по заработной плате. О какой эффективности «Укроборонпрома» может идти речь? Разве не очевидно, что «Укроборонпром» в том виде, в каком он есть, должен быть уничтожен, как Карфаген», — заявил Семенуха.

В целом же «Укроборонпром» сейчас объединяет более 100 предприятий в основных отраслях оборонной промышленности, имеет более 10 конструкторских бюро, занимающихся разработкой вооружения и техники, проектированием и исследованиями. В 2017 году «Укроборонпром» передал силовым ведомствам Украины 3673 единицы оружия и техники, из них 2053 — новой и модернизированной.

Однако у концерна и правительства последнее время были достаточно сложные отношения. Кабмин регулярно обвинял «Укроборонпром» в срывах военных контрактов, а «Укроборонпром», в свою очередь, регулярно обвинял правительство в недофинансировании. К тому же, международный имидж концерна был несколько подпорчен обвинениями в коррупции, а коррупцией является, как известно, одной из основных претензий Запада украинским властям.

В декабре 2017 в американском журнале Foreign Policy была опубликована статья, обвиняющая «Укроборонпром» в крупных коррупционных схемах.

«Отчет Национального антикоррупционного бюро Украины, составленный в 2017 году, указывает, что в Укроборонпроме осуществлялись манипуляции с контрактом на 39 млн долларов на поставку запчастей для Антонова AN-32 министерству обороны Ирака», — сообщал Foreign Policy.

По подозрениям в коррупции в ноябре 2017 года на предприятиях «Укроборонпрома» проводились обыски. Как сообщал генеральный прокурор Юрий Луценко , причиной обысков стали обоснованные подозрения в том, что должностные лица через фиктивные фирмы вывели из концерна 200 млн грн, предназначенных на потребности обороны. В результате в феврале 2018 для контроля над деятельностью концерна бывший руководитель американского Агентства передовых оборонных исследовательских проектов ( DARPA ) Энтони Тетер был назначен членом наблюдательного совета «Укроборонпрома».

Стоит отметить, что доходы «Укроборонпрома» за последние три года удвоились — с 14 млрд грн до 30 млрд грн. На внутренние заказы работают около 25% предприятий концерна, а остальные работают на экспорт, который и приносит «Укроборонпрому» большую часть дохода.

За 2014-2017 гг. «Укроборонпром» поднялся на 14 позиций — с 91 на 77 место — в мировом рейтинге производителей оружия Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Тем не менее концерн недавно отказался выплачивать долги по зарплате николаевским судостроителям, даже несмотря на указание со стороны Кабмина Украины , ссылаясь на то, что долги одного из предприятий концерна не являются долгами других его предприятий, как и концерна в целом. В итоге в апреле этого года из-за задолженности в 30 миллионов гривен на торги были выставлены здания и земельный участок Николаевского судостроительного завод, собственником которого является концерн «Укроборонпром».

Иными словами, мы можем наблюдать в данном случае определенную тенденцию: концерн наращивает прибыль, но при этом стабильно отказывается рассчитываться по долгам, как внутри страны, так и вне ее.

В ходе обсуждения законопроекта в первом чтении депутат от «Самопомощи» Тарас Пастух попытался предупредить о возможных последствиях отказа от выплаты долгов, однако его голос оказался «гласом вопиющего в пустыне». Он отметил, что российские компании могут в таком случае взыскать долги непосредственно с государства.

«Если сегодня российские предприятия не могут взыскать с наших предприятий средства, то их через международные арбитражи абсолютно реально можно будет взыскать с государства Украина», — заявлял депутат Пастух.

Но так и не был услышан коллегами.

Следует также отметить, что отказ от выплаты долгов далеко не лучшим образом характеризует «Укроборонпром» на международном рынке. Любое предприятие или компания десять раз подумает, прежде чем связываться со столь ненадежным партнером. Экспортные заказы составляют львиную долю прибыли концерна, но именно на этом рынке интересы «Укроборонпрома» и аналогичных российских компаний пересекаются, так как речь идет зачастую о контрактах на ремонт и модернизацию военной техники еще советского производства.