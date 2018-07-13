Савченко предоставили бесплатного адвоката 

Такое решение было принято в связи с неявкой адвокатов Савченко в суд.
«Назначить защитника Савченко Надежде Викторовне для проведения отдельных процессуальных действий и участия в рассмотрении ходатайства», — заявил судья Владимир Бугиль.
Он заметил, что постановление обжалованию на подлежит. После этого судья объявил перерыв в заседании.
Заседание суда о продлении меры пресечения для Надежды Савченко началось накануне, но решение до сих пор не принято. Срок действия ареста нардепа истекает 13 июля.
В ходе прошлого заседания Савченко выступила с жесткой критикой власти, сравнив ее с «проституткой с гонореей».
Савченко подозревают в подготовке теракта в Верховной Раде и подготовке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.