Янукович продал долю в «Донбассэнерго» нардепу от блока Порошенко

Структурам нардепа БПП Максима Ефимова будет продан весь пакет Александра Януковича и его младшего ситуативного бизнес-партнера Игоря Гуменюка в Донбассэнерго — 60,8% акций. Об этом сообщает «Экономическая правда».

«Сделка была открыта в июне и сейчас находится на завершающей стадии оформления», — рассказал источник.

В настоящее время этот пакет акций оформлен на на ЧАО «Энергоинвест холдинг». В 2016 году бенефициарами Энергоинвест холдинга стали Андреас Церни ( Греция ) и Роберт Бенш ( США ). Настоящее имя Андреаса Церни — Андрей Черный . Он является выходцем из Украины и на энергетическом рынке воспринимается в роли воспитанника хозяина шахты им. Засядько ( Донецк ) Ефима Звягильского.

В свою очередь Роберт Бенш известен участникам рынка в роли представителя интересов Михаила Афендикова — американского бизнесмена украинского происхождения, который владеет Cub Energy Inc, контролирующей в Украине газодобывающие компании Куб-газ и Тисагаз.

На момент опосредованного приобретения мажоритарного пакета акций Донбассэнерго (в 2015-2016 годах) Церни и Бенш позиционировали себя в роли новых хозяев этой энергокомпании.