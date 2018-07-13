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Янукович продал долю в «Донбассэнерго» нардепу от блока Порошенко
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Янукович продал долю в «Донбассэнерго» нардепу от блока Порошенко 

Украина.ру 13 июля 2018
Фото: Украина.ру
Структурам нардепа БПП Максима Ефимова будет продан весь пакет Александра Януковича и его младшего ситуативного бизнес-партнера Игоря Гуменюка в Донбассэнерго — 60,8% акций. Об этом сообщает «Экономическая правда».
«Сделка была открыта в июне и сейчас находится на завершающей стадии оформления», — рассказал источник.
В настоящее время этот пакет акций оформлен на на ЧАО «Энергоинвест холдинг». В 2016 году бенефициарами Энергоинвест холдинга стали Андреас Церни (Греция) и Роберт Бенш (США). Настоящее имя Андреаса Церни — Андрей Черный. Он является выходцем из Украины и на энергетическом рынке воспринимается в роли воспитанника хозяина шахты им. Засядько (Донецк) Ефима Звягильского.
В свою очередь Роберт Бенш известен участникам рынка в роли представителя интересов Михаила Афендикова — американского бизнесмена украинского происхождения, который владеет Cub Energy Inc, контролирующей в Украине газодобывающие компании Куб-газ и Тисагаз.
На момент опосредованного приобретения мажоритарного пакета акций Донбассэнерго (в 2015-2016 годах) Церни и Бенш позиционировали себя в роли новых хозяев этой энергокомпании.
До этого приобретения пакета «Донбассэнерго» ключевым активом Ефимова в Украине был завод «Энергомашспецсталь» (Краматорск), который он контролирует в ситуативном партнерстве с Росатомом.
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