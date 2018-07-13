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Нестор Шуфрич: Европа устала от Украины
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Нестор Шуфрич: Европа устала от Украины 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
В этом уверен депутат Верховной рады Нестор Шуфрич. В эфире местного телеканала он рассказал: только что вернулся из Берлина, где проходила Парламентская ассамблея ОБСЕ.
По его словам, украинский вопрос там всех уже раздражает. И объяснил, почему. Дело в том, что ответ на него был найден еще много лет назад. Это Минские соглашения. Почему их не выполняет Киев — Западу не понятно.
Другой депутат — Игорь Мосийчук — уверен, что Украина интересует Старый Свет только в качестве территории для размещения мигрантов. И посетовал, что ради финансовой помощи власти, похоже, готовы превратить свою страну в резервацию, передает телеканал «Россия 24».
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