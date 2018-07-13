Нестор Шуфрич: Европа устала от Украины

По его словам, украинский вопрос там всех уже раздражает. И объяснил, почему. Дело в том, что ответ на него был найден еще много лет назад. Это Минские соглашения. Почему их не выполняет Киев — Западу не понятно.