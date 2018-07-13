Хроники украинского гостеприимства. За что избивают приезжих

В Виннице избили граждан ОАЭ . Мужчина с сыном пошли за мороженым в Макдоналдс — и на них накинулись двое местных. Пострадавший госпитализирован, у него сломан нос и выбиты зубы, старший сын в синяках и с сотрясением мозга. Его жена — волонтерка АТО и коренная винничанка — разрывается между полицией и больницей.

Накануне финала Лиги Чемпионов в Киеве избили болельщиков Ливерпуля . «Вести» сообщали, что 20 мужчин в масках с черепами ворвались в ресторан Rooster, где ужинали фанаты английской команды. Они без каких-либо переговоров начали избивать иностранцев, швырять в них стулья и столы. Результат — у болельщиков серьезные травмы, порезы и раны в области головы и шеи.

Украине В ноябре прошлого года пятеро неизвестных напали на второго секретаря посольства США Омара Карденти , а в январе 2018-го Лиам Энтони Тонг, гражданин Великобритании , был избит группой из троих нападавших. «Все болит очень, нос постоянно кровоточит, мои зубы — им удалось поломать мне 5 зубов», — рассказал британец после нападения.

Это лишь несколько случаев, когда иностранцы смогли оценить украинское гостеприимство. Каждое такое нападение не улучшает репутацию страны. Мотивы нападавших могут быть самыми разными. В случае с молодым британцем, например, мотивом стала необычная внешность жертвы — фиолетовые волосы и пирсинг, а на фанатов Ливерпуля напали ультрас киевского ЦСКА. Но результат один — иностранцы покидают страну с очень плохими воспоминаниями, они вряд ли захотят вернуться и не посоветуют друзьям посетить Украину.

Грабежи, ксенофобия и расплата за секс-туризм

Согласно данным Госслужбы статистики, в Украине растёт уровень преступности, а раскрываемость, наоборот, падает. Жертвами ограблений и нападений чаще всего становятся сами украинцы, но иностранцы потенциально находятся в зоне риска. Всё просто — гости нашей страны богаче и не ориентируются в нашей повседневной ситуации. Они не понимают, что опасность может исходить от самых невинных, на первый взгляд, людей. Они полагаются на полицию, которая далеко не всегда способна защитить людей от преступников. В конце концов, иностранцы попросту не ожидают агрессии, полагая, что в Украине спокойно и безопасно.

Главный мотив нападений — корыстный. Ограбление — «популярное» преступление, а раскрыть его по горячим следам довольно трудно, так как это требует мобилизации сил правоохранителей. Вряд ли из-за украденного смартфона или 200 евро будет объявлен «план перехват».

Однако достаточно часто причиной нападений становится ксенофобия. Необычная или неевропейская внешность — фактор риска.

Другая опасность для иностранцев исходит из секс-индустрии. Не секрет, что иностранцы в Украине часто пользуются услугами нелегальных проституток. Подобная практика может закончиться отравлением с целью ограбления или простым нападением.

Более того, иностранца могут даже похитить с целью выкупа. Недавно в Киеве задержали похитителей сына ливийского дипломата. Правда, преступниками оказались тоже иностранцы, граждане Египта

Киев — одна из столиц европейского секс-туризма. В столице есть множество заведений, в которых так или иначе предоставляются секс-услуги, а столичная подземка оклеена объявлениями с вакансиями для женщин.

В то же время иностранные издания предупреждают об опасности, связанной с украинскими проститутками. Французский МИД сообщает, что иностранцы в Украине являются главными мишенями воров и жуликов. Поэтому стоит аккуратнее выбирать новых знакомых, особенно остерегаться скрытых форм проституции. Немцам советуют всегда держать закрытыми двери машины, даже при замене шин, и не останавливаться за городом и на обочинах дорог.

А вот американец Рик Делонг, который жил в Киеве девять лет, даёт совет другого рода. По его словам, украинские женщины «всегда хорошо одеты, даже если идут в магазин за покупками». При этом они всегда проявляют интерес к тем, кто приезжает в страну из Европы или США. «Главное — погромче демонстрируйте свой английский, тогда концентрация женщин вокруг вас увеличится в разы», — пишет он в одном из изданий.

Переселенцы как иностранцы

В Сумской области шахтеру-переселенцу из Донецка разорвали рот и бросили под автомобиль в наказание за разговоры на русском языке. Казалось бы, причём здесь иностранцы? Дело в том, что оказалось, что именно как к иностранцам в регионе относятся к переселенцам из Донбасса. В просторечии неподконтрольную территорию Украины и Россию называют «мордором» — это, разумеется, не источник нетерпимости, просто характерная иллюстрация того, что, как и действительные иностранцы, часть переселенцев входят в группу риска и страдают от ксенофобии.

В ту же «копилку» можно отправить недавний конфликт с центром для размещения мигрантов в Яготине. Планы открыть этот центр вызвали массовые протесты жителей райцентра. Стало ясно, что местные жители не хотят видеть в своём городе беженцев из-за границы. Так же, как и жители села неподалёку от Тростянца не собираются жить бок о бок с переселенцами из Донбасса.

Больше логики, больше PR Специалист по PR и работе с репутацией Максим Резник считает, что не стоит сгущать краски — в любой стране есть преступность и туристы попадают в неприятные ситуации. «Главное в этой проблеме то, что расследование подобных преступлений не становится достоянием общественности. СМИ концентрируются на скандале и это естественно, но работа полиции, раскрытие правонарушений и наказание преступников — всё это остаётся вне общественного внимания», — говорит Максим Резник «Вестям». По его мнению, и полиция, и государственные органы работают в этой области спустя рукава, а именно логичная и фактическая информация о том, что преступники наказаны, а безопасности в стране уделяется всё большее внимание, может поправить имидж Украины в мире.

Необходимо отметить, что от имиджа Украины в мире зависят не только европейские перспективы страны, но и реальная экономика. Готовность и, главное, способность, защищать простых туристов от преступников, должна продемонстрировать намерения власти привлекать инвестиции и гарантировать их безопасность.

«Я думаю, что пока в Украине не будет понятного механизма защиты инвестиций, прозрачного правосудия и верховенства права, стратегии развития инвестиционных проектов на 15-20 лет, ни о каких-либо серьезных инвестициях в экономику Украины говорить нельзя», — заявил в интервью «Вестям» эстонский инвестор Марсель Вихман. Очевидно, что верховенство права и безопасность не только иностранцев, но и граждан Украины — обязательное условие нормального развития страны.

Ранее «Вести» анализировали, кто и зачем раздувает в Украине антисемитизм и ксенофобию, от которых страдает имидж страны. Также на имидж государства влияет ситуация в сфере свободы слова, которая, по мнению ряда экспертов и политиков, стала нездоровой в последнее время.