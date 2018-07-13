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Сын Порошенко оправдался перед евробляхами на русском языке
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Сын Порошенко оправдался перед евробляхами на русском языке 

Украина.ру 13 июля 2018
Фото: Украина.ру
Активисты встретили сына президента около небольшого строения во внутреннем дворе жилого дома и потребовали отчитаться о сегодняшнем заседании в парламенте.
«Я член комитета по налогам и таможенной политике. Я голосовал за все законы, которые должны были вынести в зал. Было два закона: основной комитетский, я так понимаю ваш тоже согласованный, и альтернативный, оба должны были выносить на повестку. Сегодня было много важных законопроектов: ваш законопроект, о снятии неприкосновенности, ЦИК. На составе ЦИК зашли в клинч», — сказал депутат Верховной Рады Алексей Порошенко по-русски.
Затем кто-то спросил про машину, стоящую в этом дворе. Тогда политик уже на украинском языке ответил, что его автомобиль стоит в другом месте.
Депутаты 256 голосами приняли за основу в первом чтении проект закона №8488 О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.
При этом законопроект также предусматривает повышение ответственности за нарушение правил ввоза автомобиля в Украину. Документ устанавливает единый срок применения санкций при нарушении таможенных правил — полгода со дня выявления нарушений. За превышение сроков ввоза для предпринимательской деятельности на 10-20 дней предлагается установить штраф 17 тыс. грн, на период 20-30 суток — 85 тыс. грн, более 30 суток — 170 тыс. грн или конфискация по решению суда.
Также прописали новые санкции за нарушение сроков транзита. За «просрочку» на 10-20 дней предусмотрен штраф 8500 грн, от 20 до 30 суток — 85 тыс. грн, более чем за 30 суток, а также по раскомплектованым авто — 170 тыс. грн или конфискация по решению суда. Отметим, сейчас штраф составляет 8500 грн при превышении срока более чем на 10 суток.
У здания Верховной Рады третий день протестуют владельцы авто на еврономерах. Главным их требованием является ослабление налоговой нагрузки при ввозе авто с иностранными номерами на Украину.
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