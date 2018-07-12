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Ученые констатировали отказ одесситов от украинского языка
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Ученые констатировали отказ одесситов от украинского языка 

Деловая газета «Взгляд» 12 июля 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Доля одесситов, которые предпочитают разговаривать на украинском языке, за годы независимости сократилась с 15% до 3%, заявил доцент кафедры социологии института социальных наук Одесского национального университета им. И. И. Мечникова Елена Князева.
Она обобщила результаты соцопросов, которые были проведены в Одессе с 1991 по 2015 годы, и выяснила, что в первый год независимости Украины 15% жителей города говорили, что предпочитают общаться на украинском языке, но затем показатель только уменьшался, сообщает «Таймер-Одесса».
В итоге к 2015 году этот показатель составил всего 3%. В то же время доля горожан, которые предпочитают говорить по-русски, выросла с 74 до 87%.
На украинском и на русском языке готовы общаться только 10% жителей Одессы.
«Попытка осуществить украинизацию русскоязычных одесситов административными методами, внедрением «сверху» языковых и иных норм поведения и деятельности не удалась», — заявила Князева.
В апреле мэр Одессы Геннадий Труханов впервые попытался провести заседание городского совета на украинском языке, но очень быстро снова перешел на русский. На этом заседании депутаты должны были принять документы о переходе работы мэрии только на украинский язык, однако в итоге эта инициатива была отклонена.
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