Ученые констатировали отказ одесситов от украинского языка

Доля одесситов, которые предпочитают разговаривать на украинском языке, за годы независимости сократилась с 15% до 3%, заявил доцент кафедры социологии института социальных наук Одесского национального университета им. И. И. Мечникова Елена Князева

Она обобщила результаты соцопросов, которые были проведены в Одессе с 1991 по 2015 годы, и выяснила, что в первый год независимости Украины 15% жителей города говорили, что предпочитают общаться на украинском языке, но затем показатель только уменьшался, сообщает «Таймер-Одесса».

В итоге к 2015 году этот показатель составил всего 3%. В то же время доля горожан, которые предпочитают говорить по-русски, выросла с 74 до 87%.

На украинском и на русском языке готовы общаться только 10% жителей Одессы.

«Попытка осуществить украинизацию русскоязычных одесситов административными методами, внедрением «сверху» языковых и иных норм поведения и деятельности не удалась», — заявила Князева.