Рейтинг Порошенко оказался ниже, чем у комика 

Такие данные сегодня обнародовала украинская социологическая группа «Рейтинг».
На первом месте в еще не объявленной президентской гонке (первый тур выборов состоится 31 марта 2019 года — прим. «РГ») уже не первый месяц — экс-премьер Юлия Тимошенко — ей по-прежнему симпатизируют 13,5% опрошенных. На втором месте лидер непарламентской партии «Гражданская позиция», бывший министр обороны, поклонник американской армии и сторонник вступления в НАТО Анатолий Гриценко — 7,7%. На третьем месте в рейтинге симпатий населения Украины — сопредседатель партии «Оппозиционный блок», бывший министр энергетики Юрий Бойко.
На четвертом помянутый выше артист комического жанра из бывшего города Днепропетровск — Владимир Зеленский. За ним следует главный украинский «радикал» Олепг Ляшко — 6,4%, и лишь за ним расположился действующий президент Порошенко.
За ним, с рейтингом 5,2% следует лидер поп-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук — 5,2%. Его поход во власть, как утверждают украинские СМИ, спонсирует еще один олигарх — зять экс-президента Кучмы Виктор Пинчук, а также американский «финансист и филантроп» Джордж Сорос.
Несмотря на отсутствие недостатка в потенциальных кандидатах, местные наблюдатели отмечают главную тенденцию: среди них нет очевидного лидера, человека, которого готова поддержать хотя бы треть граждан. И поэтому 13% поддержки Юлии Тимошенко сегодня практически ничего не означают, в особенности с учетом того, что ее антирейтинг — доля избирателей, которые не проголосуют за экс-премьера ни при каких обстоятельствах — превышает рейтинг примерно в четыре раза.
Также независимые украинские эксперты не советуют заранее хоронить Порошенко: грядущие выборы будут соревнованием финансового, информационного, административного и силового ресурса, и здесь Петр Порошенко сегодня безусловный лидер. Также социологи выяснили отношение украинцев к общему состоянию дел в государстве. Так, только 13% опрошенных сказали, что их удовлетворяет вектор развития Украины, но 74% считают, что страна движется в неправильном направлении. Больше всего респондентов волнует продолжающаяся война на Донбассе — 64%, и только 3% пожаловались на «недостаток свободы и демократии».