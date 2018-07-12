Рейтинг Порошенко оказался ниже, чем у комика

Такие данные сегодня обнародовала украинская социологическая группа «Рейтинг».

На четвертом помянутый выше артист комического жанра из бывшего города Днепропетровск Владимир Зеленский . За ним следует главный украинский «радикал» Олепг Ляшко — 6,4%, и лишь за ним расположился действующий президент Порошенко

Несмотря на отсутствие недостатка в потенциальных кандидатах, местные наблюдатели отмечают главную тенденцию: среди них нет очевидного лидера, человека, которого готова поддержать хотя бы треть граждан. И поэтому 13% поддержки Юлии Тимошенко сегодня практически ничего не означают, в особенности с учетом того, что ее антирейтинг — доля избирателей, которые не проголосуют за экс-премьера ни при каких обстоятельствах — превышает рейтинг примерно в четыре раза.

Также независимые украинские эксперты не советуют заранее хоронить Порошенко: грядущие выборы будут соревнованием финансового, информационного, административного и силового ресурса, и здесь Петр Порошенко сегодня безусловный лидер. Также социологи выяснили отношение украинцев к общему состоянию дел в государстве. Так, только 13% опрошенных сказали, что их удовлетворяет вектор развития Украины, но 74% считают, что страна движется в неправильном направлении. Больше всего респондентов волнует продолжающаяся война на Донбассе — 64%, и только 3% пожаловались на «недостаток свободы и демократии».