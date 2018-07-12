Мария Захарова назвала неумными высказывания Домагоя Виды 

После победы сборной Хорватии над командой России в четвертьфинальном матче ЧМ в сети появился видеоролик, на котором Вида скандировал «Слава Украине!», а член хорватской команды Огнен Вукоевич заявил, что это была победа «за „Динамо“ и Украину». Оба в прошлом играли за киевский клуб. В итоге Вукоевича FIFA оштрафовала, а Хорватский футбольный союз его отстранил. Вида получил предупреждение от дисциплинарного комитета Международной федерации футбола. Однако в понедельник появилось новое видео с участием Домагоя Виды, где хорват вновь прокричал «Слава Украине!» Позже он на русском языке извинился за свои слова.
«Мы отфиксировали позицию FIFA, которая провела соответствующее расследование… Мы видели заявления с извинениями этого человека. Квалифицировать эти заявления можно просто как неумные, мягко говоря», — сказала Захарова, передаёт РИА Новости.