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Крымские каникулы: устричный бизнес
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Крымские каникулы: устричный бизнес 

Украина.ру 12 июля 2018
Фото: Украина.ру
Об этом наш корреспондент Никита Рассказов побеседовал с владельцем устричной фермы Сергеем Куликом.
Для того, чтобы создать свой устричный питомник, понадобится 1,5-2 млн инвестиций, 5-6 микробиологов и экономический фактор.
Чтобы этот бизнес окупился, нужно продавать не менее 100 млн устриц. Их выращивание занимает около трех лет.
Крымские устрицы, как оказалось, по вкусу ничуть не хуже женевских.
Крымские каникулы — специальный проект интернет-издания Украина.ру, посвященный курортному сезону и жизни Крыма в летний период.
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