Крымские каникулы: устричный бизнес

Об этом наш корреспондент Никита Рассказов побеседовал с владельцем устричной фермы Сергеем Куликом

Для того, чтобы создать свой устричный питомник, понадобится 1,5-2 млн инвестиций, 5-6 микробиологов и экономический фактор.

Чтобы этот бизнес окупился, нужно продавать не менее 100 млн устриц. Их выращивание занимает около трех лет.

Крымские устрицы, как оказалось, по вкусу ничуть не хуже женевских.