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Владельцы машин с номерами ЕС подали в суд иск против правительства Украины
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Владельцы машин с номерами ЕС подали в суд иск против правительства Украины 

ТАСС 12 июля 2018
КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией подали иск против правительства Украины, которое своим постановлением расширило полномочия полицейских по контролю над таможенной службой. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Окружного административного суда Киева.
"В суд поступил иск от всеукраинской организации «Автоевросила» к кабинету министров Украины относительно постановления правительства о присутствии полицейских в зонах таможенного контроля", — говорится в сообщении суда.
Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией просят суд признать незаконным постановление правительства. В суде заявили, что сейчас решается вопрос об открытии производства по данному административному делу.
20 июня украинский кабмин в рамках эксперимента для «предотвращения уклонения от уплаты таможенных платежей» расширил полномочия полицейских по контролю над таможней. Согласно документу, для выявления возможных нарушений полицейские могут круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу, «в которых органы Государственной фискальной службы (ГФС) осуществляют таможенные формальности». Полицейские и чиновники МВД также получили доступ к автоматизированной системе таможенного оформления «Инспектор-2006». Эксперимент будет продолжаться до конца 2018 года.
Правительство обязало МВД и ГФС каждый месяц с 1 сентября подавать отчеты о ходе эксперимента. Также ведомства должны представить предложения о законодательных изменениях по результатам эксперимента. 18 июня украинский премьер Владимир Гройсман во время специального совещания сообщил, что кабмин совместно с МВД, Генпрокуратурой, Национальным антикоррупционным бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратурой, ГФС и СБУ разработали план действий, направленный на борьбу с контрабандой и теневыми схемами на таможне.
В центре Киева с 11 июля проходит протест владельцев машин с иностранной регистрацией. Митингующие требуют от депутатов Рады принять закон о растаможивании автомобилей с иностранными номерами. Протестующие частично заблокировали улицу Грушевского, на которой расположены Верховная рада и дом правительства. В четверг они также заблокировали все выходы из Рады. Депутатам пришлось покидать здание через подземные переходы.
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