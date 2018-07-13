«Агенты Путина» идут «на Херсон» с гранатами, медалями и грамотами

Херсонское СБУ отчиталась об очередной поимке «пособника страны-агрессора». Естественно, основным доказательством стал найденный при обыске комплект «российского агента».

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения по статье 110 УК «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины ». Ведомство вполне серьезно сообщило, что по месту жительства злоумышленника в Херсонской области изъяты гранаты и георгиевские ленты. Дальше читать трудно, потому как не поймешь, сочиняли данный бред нормальные люди или полные идиоты:

«Во время следственных действий в доме задержанного правоохранители обнаружили ведомственную медаль Министерства обороны РФ «За возвращение Крыма », медаль так называемой «Республики Крым» «За защиту Крыма» с соответствующими наградными документами, справку исполкома одного из поселковых советов АР Крым об участии злоумышленника в обеспечении общественного порядка на избирательном участке, паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство РФ о пенсионном обеспечении. Мужчина также хранил поощрительные грамоты, выданные российскими «Казацкий организациями» и так называемыми «органами местного самоуправления» временно оккупированной территории АРК, запрещенную коммунистическую символику и георгиевские ленты. Также правоохранители изъяли ручные гранаты Ф-1 и РГД-5 и двести пятьдесят граммов вещества, похожего на порох….».

Фамилию разоблаченного шпиона не сообщают, однако вещдоки, типа, убийственные. Слов нет, это строжайшее условие — российские агенты перебираются на Херсонщину только с наградами Министерства обороны Российской Федерации и обязательной с коробкой пороха. Горячо приветствуются красные знамена, осколочные гранаты и казацкие грамоты, обвязанные георгиевскими ленточками.

Увы, вообще не рассматривается крайне интересный вопрос, как пропустили человека с мешком такого добра через укро-кордон на Перекопе. Надо думать, специально заманивали агента оккупантов, привыкшего пересекать украинскую границу с медалью «За возвращение Крыма».

Маленькая подробность. Обе изъятые медали свободно и достаточно дешево продаются в интернет-магазинах, причем с именными документами и доставкой по всему СНГ. Гранаты можно мешками приобрести у ветеранов т.н. АТО на любом местечковом базаре. Еще есть замаранное фото паспорта, где отчетливо видно — персонаж достаточно молод. Тогда откуда взялось пенсионное свидетельство?

Задержанного поместили в СИЗО областного СБУ. Там жарко, душно и плохо. Зато Херсонская областная психиатрическая больница расположена в чудном пригородном поселке Степановка. Кормят неважно, но вокруг тенистый старый сад, прохлада и покой. Самое лучшее место для персонажа, якобы явившегося на майданную Украину с пачкой крымских мандатов. И тем более для тех, кто нашел у него все эти бредовые «доказательства».

Сообщение о разоблачении на Украине очередного «агента Путина» практически совпало с известием из Крыма о вынесении приговора гражданину Украины Евгению Панову . Он обвинялся в подготовке диверсий на Крымском полуострове летом 2016 года. Верховный суд Крыма приговорил Панова к 8 годам лишения свободы. Суд зачел в этот срок около двух лет, который украинец провел под стражей. Панов свою вину не признал.

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